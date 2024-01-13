Жулин заявил, что Губанова не смогла выиграть чемпионат Европы из-за русофобии

Заслуженный тренер России Александр Жулин уверен, что серебряный призёр чемпионата Европы по фигурному катанию 2024 года в Каунасе Анастасия Губанова, представляющая Грузию, не смогла победить из-за русофобии.

«На мой взгляд, Анастасия была лучшей, а у Луны было много недокрутов. Но под неё всё было заряжено. Судьи закрывали глаза на ошибки, плюс Губанова фамилия ведь не очень хорошая. Русофобию никто не отменял», — цитирует Жулина РИА Новости.

Двукратный призёр Олимпийских игр подчеркнул, что у спортсменки «было хорошее и добротное выступление».

«Но надо не забывать, почему она поменяла страну. В России у неё не было шансов попасть в первую тройку», — добавил Жулин.

Бельгийка Луна Хендрикс выиграла чемпионат Европы (213,25 балла). Второй стала Губанова (206,52). Замкнула тройку соотечественница Хендрикс Нина Пинцарроне (202,29).

21-летняя Губанова является уроженкой Тольятти.

Ранее Губанова заявила, что выиграть чемпионат Европы было почти невозможно.







