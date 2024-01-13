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Губанова: понимала, что золото ЧЕ — почти невозможная задача

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Представляющая Грузию фигуристка Анастасия Губанова считает, что выиграть чемпионат Европы было почти невозможно.
Губанова: понимала, что золото ЧЕ — почти невозможная задача
  • Gettyimages.ru
  • © Joosep Martinson - International Skating Union

«Я на этот старт сразу ехала не за медалью, понимала, что золото — почти невозможная задача. Хотела просто сделать всё по максимуму, чтобы не в чем себя было упрекнуть потом», — приводит слова Губановой Sports.ru.

Губанова набрала 206,52 балла и заняла второе итоговое место. Чемпионкой Европы стала бельгийка Луна Хендрикс (213,25).

Ранее Тарасова заявила, что Хендрикс была лучше Губановой в короткой программе на чемпионате Европы.

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