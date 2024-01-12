Тарасова: Хендрикс была лучше Губановой в короткой на ЧЕ, но не на столько баллов

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что бельгийка Луна Хендрикс была лучше представляющей Грузию Анастасии Губановой в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию.

«Хендрикс была лучше, чем Губанова, но я не могу сказать, что на столько баллов. Ей надо было поставить немного меньше», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

Хендрикс лидирует после короткой программы. За прокат она получила 74,66 балла.

Анастасия Губанова занимает третью позицию (68,96).

Ранее Губанова рассказала, как отреагировала на то, что ISU не добавил её фото в подборку с действующими чемпионами Европы.