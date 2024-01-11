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Губанова — о посте ISU без неё: обидно, что ко мне отнеслись так, обесценив мою работу

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Представляющая Грузию фигуристка Анастасия Губанова рассказала, как отреагировала на то, что ISU не добавил её фото в подборку с действующими чемпионами Европы.
Губанова — о посте ISU без неё: обидно, что ко мне отнеслись так, обесценив мою работу
  • РИА Новости

«Это было неприятно, скажу честно. Обидно, что ко мне отнеслись так — получается, обесценив мою работу. А над моим результатом ведь работает целая команда. В общем, получилось не очень красиво», — приводит слова Губановой Sports.

В подборке вместо Губановой было опубликовано фото бельгийки Луны Хендрикс, которая на турнире в 2023 году стала второй. После недовольных комментариев ISU изменил пост и добавил Губанову.

Губанова перешла в сборную Грузии из России в 2021 году.

Ранее Татьяна Мишина высказалась о перспективах Анастасии Губановой на чемпионате Европы в Литве.

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