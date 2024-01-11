Губанова — о посте ISU без неё: обидно, что ко мне отнеслись так, обесценив мою работу
- РИА Новости
«Это было неприятно, скажу честно. Обидно, что ко мне отнеслись так — получается, обесценив мою работу. А над моим результатом ведь работает целая команда. В общем, получилось не очень красиво», — приводит слова Губановой Sports.
В подборке вместо Губановой было опубликовано фото бельгийки Луны Хендрикс, которая на турнире в 2023 году стала второй. После недовольных комментариев ISU изменил пост и добавил Губанову.
Губанова перешла в сборную Грузии из России в 2021 году.
Ранее Татьяна Мишина высказалась о перспективах Анастасии Губановой на чемпионате Европы в Литве.