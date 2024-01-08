Мишина: надеемся, что Губанова проявит себя на чемпионате Европы

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина высказалась о перспективах Анастасии Губановой на чемпионате Европы в Литве.

«Вызывает интерес женское одиночное катание. Там ожидается серьёзная конкуренция, но надеемся, что Губанова всё-таки себя как-то проявит. На этапах она выступала не очень удачно, но чемпионат Европы — более ответственный старт», — цитирует Мишину Metaratings.ru.

Губанова перешла в сборную Грузии в 2021 году. Она является чемпионкой Европы 2023 года.

Ранее сообщалось, что Тарасова не ожидала, что Губанову признают спортсменкой года в Грузии.