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Мишина: надеемся, что Губанова проявит себя на чемпионате Европы

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Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина высказалась о перспективах Анастасии Губановой на чемпионате Европы в Литве.
Мишина: надеемся, что Губанова проявит себя на чемпионате Европы
  • Gettyimages.ru
  • © Joosep Martinson - International Skating Union

«Вызывает интерес женское одиночное катание. Там ожидается серьёзная конкуренция, но надеемся, что Губанова всё-таки себя как-то проявит. На этапах она выступала не очень удачно, но чемпионат Европы — более ответственный старт», — цитирует Мишину Metaratings.ru.

Губанова перешла в сборную Грузии в 2021 году. Она является чемпионкой Европы 2023 года. 

Ранее сообщалось, что Тарасова не ожидала, что Губанову признают спортсменкой года в Грузии.

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