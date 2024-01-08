Мишина: надеемся, что Губанова проявит себя на чемпионате Европы
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- © Joosep Martinson - International Skating Union
«Вызывает интерес женское одиночное катание. Там ожидается серьёзная конкуренция, но надеемся, что Губанова всё-таки себя как-то проявит. На этапах она выступала не очень удачно, но чемпионат Европы — более ответственный старт», — цитирует Мишину Metaratings.ru.
Губанова перешла в сборную Грузии в 2021 году. Она является чемпионкой Европы 2023 года.
Ранее сообщалось, что Тарасова не ожидала, что Губанову признают спортсменкой года в Грузии.