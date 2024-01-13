RT в Telegram
Подпишись

Сяо Хим Фа признался, что сделал сальто для развития фигурного катания

Короткая ссылка
Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа объяснил, зачем сделал сальто в произвольной программе на чемпионате Европы 2024 года в Литве.
Сяо Хим Фа признался, что сделал сальто для развития фигурного катания
  • AP

«Я сделал сальто, чтобы продвинуть фигурное катание. На самом деле это менее опасно, чем кажется. Да, я знал, что на этом потеряю пару баллов, но слишком привлекательной была моя цель — сделать что-то для развития нашего спорта», — цитирует Сяо Хим Фа Golden Skate.

22-летний француз по итогам двух программ набрал 276,17 балла и завоевал золотую медаль.

Серебряную награду выиграл эстонец Александр Селевко (256,99), бронза — у итальянца Маттео Риццо (250,87).

Ранее сообщалось, что Сяо Хим Фа стал двукратным чемпионом Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить