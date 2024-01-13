Сяо Хим Фа признался, что сделал сальто для развития фигурного катания
- AP
«Я сделал сальто, чтобы продвинуть фигурное катание. На самом деле это менее опасно, чем кажется. Да, я знал, что на этом потеряю пару баллов, но слишком привлекательной была моя цель — сделать что-то для развития нашего спорта», — цитирует Сяо Хим Фа Golden Skate.
22-летний француз по итогам двух программ набрал 276,17 балла и завоевал золотую медаль.
Серебряную награду выиграл эстонец Александр Селевко (256,99), бронза — у итальянца Маттео Риццо (250,87).
Ранее сообщалось, что Сяо Хим Фа стал двукратным чемпионом Европы.