Сяо Хим Фа признался, что сделал сальто для развития фигурного катания

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа объяснил, зачем сделал сальто в произвольной программе на чемпионате Европы 2024 года в Литве.

«Я сделал сальто, чтобы продвинуть фигурное катание. На самом деле это менее опасно, чем кажется. Да, я знал, что на этом потеряю пару баллов, но слишком привлекательной была моя цель — сделать что-то для развития нашего спорта», — цитирует Сяо Хим Фа Golden Skate.

22-летний француз по итогам двух программ набрал 276,17 балла и завоевал золотую медаль.

Серебряную награду выиграл эстонец Александр Селевко (256,99), бронза — у итальянца Маттео Риццо (250,87).

Ранее сообщалось, что Сяо Хим Фа стал двукратным чемпионом Европы.