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Тарасова: Дэвис и Смолкин заняли своё место в ритм-танце на чемпионате Европы

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление пары Диана Дэвис и Глеб Смолкин в ритм-танце на чемпионате Европы.

«Седьмое место — хороший результат для Дэвис и Смолкина. Они постепенно двигаются вверх по сравнению с прошлым их выступлением на чемпионате Европы. Они заняли своё место. Может, завтра они будут повыше», — заявила Тарасова Metaratings.ru.

Тарасова также пожелала паре хорошо откататься в произвольном танце.

Дэвис и Смолкин идут седьмыми после ритм-танца на чемпионате Европы. Дуэт получил 76,33 балла и занимает промежуточное седьмое место.

На первом расположились итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри с результатом 86,80 балла. Второе у британцев Лайлы Фир и Льюиса Гибсона (85,20). Замыкают тройку лучших литовцы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс (80,73).

Ранее Александр Свинин, тренер Марии Игнатьевой и Даниила Семко, сообщил, что уроженка Екатеринбурга не получила серьёзной травмы после падения на чемпионате Европы 2024. 

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