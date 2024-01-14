Серебряный дубль экс-россиян: фигуристка Губанова уступила Хендрикс, а Метёлкина и Берулава проиграли итальянцам на ЧЕ

Уроженка Тольятти Анастасия Губанова завоевала серебро чемпионата Европы по фигурному катанию. В Каунасе представительница Грузии выступила без грубых ошибок, но уступила бельгийке Луне Хендрикс в компонентах. Также на вторую ступень пьедестала почёта в соревнованиях спортивных пар поднялись экс-россияне Анастасия Метёлкина и Лука Берулава. Ученики Павла Слюсаренко стали лучшими в короткой программе, но затем не справились с волнением в произвольной и отдали победу итальянцам Лукреции Беккари и Маттео Гуаризе. Участники Олимпийских игр в Пекине Диана Дэвис и Глеб Смолкин в танцах на льду заняли только восьмое место.

Губанова проиграла Хендрикс

В женском одиночном катании болельщики ждали упорной борьбы действующей чемпионки Европы Анастасии Губановой, выступающей за Грузию, и бельгийки Луны Хендрикс. Текущий сезон для уроженки Тольятти складывался не лучшим образом. Воспитанница Евгения Рукавицына показывала не самые высокие результаты.

На первенстве Старого Света она сумела собраться и выступила без явных срывов. Однако оценки судей оказались не такими высокими, как хотелось бы грузинским болельщикам. В произвольной программе арбитры обнаружили у Губановой два недокрута в четверть и сняли за них по 0,7 балла. Кроме того, почти за каждый элемент Анастасия получала более низкие надбавки, чем Хендрикс, поскольку исполняла их не так качественно. По мнению специалистов, соперница была сильнее и в компонентах.

В такой ситуации защитить титул Губанова могла только в случае падения или других грубых ошибок основной конкурентки, но в этот раз Луна не дрогнула, хотя и сделала контент, далёкий от запланированного: во второй половине произвольной программы вместо сложных каскадов у неё получились только тройной лутц — двойной тулуп и тройной флип — двойной тулуп. Однако этого оказалось достаточно, чтобы впервые в карьере завоевать золото турнира. А экс-россиянка довольствовалась только вторым местом. Тройку сильнейших замкнула ещё одна бельгийка — Нина Пинзаррон.

При этом, по признанию ученицы Рукавицына, в этот раз она не рассчитывала на победу, а ехала в Литву просто чисто откатать свои композиции.

«Я безумно довольна и невероятно счастлива. Не ожидала, честно. Я на этот старт сразу ехала не за медалью, понимала, что золото — почти невозможная задача. Хотела просто сделать всё по максимуму и ни в чём себя не упрекать потом. И кажется, получилось. А тут ещё и медаль как бонус. Так странно, я вообще не нервничала в прокате. Этот чемпионат Европы чуть ли не самый спокойный старт в моей карьере. Выходила на лёд с мыслью: «Надо получить наслаждение и оставить на льду всю себя», — приводит слова спортсменки Sports.ru.

Остался удовлетворён серебром и наставник фигуристки. По словам Рукавицына, где-то были судейские нюансы в короткой программе, но глубоко комментировать это не стоит, поскольку все знают субъективность этого вида спорта.

«В первую очередь горжусь бойцовским характером Насти. За это у меня к ней огромное уважение. Естественно, я доволен обеими программами. Четвёртые уровни всех непрыжковых элементов меня очень порадовали. Также важно, что она правильно распределила силы по всей программе. Симбиоз собранности, концентрации и правильное распределение усилий — вот это было ключевым в её выступлении», — цитирует специалиста РИА Новости.

Помимо Губановой, в произвольную программу отобралась москвичка Мария Сенюк, теперь представляющая Израиль. Для дебюта на чемпионате Европы она показала неплохой результат: 18-летняя фигуристка заняла 19-е место.

Куда большего болельщики ждали от Екатерины Кураковой. Представительница Польши, родившаяся в столице России, в прошлом году стала на турнире четвёртой, а в Литве не смогла отобраться в число 24 сильнейших. Во время короткого проката она ошиблась на тройном флипе, а затем сделала что-то странное во время каскада: исполнила лутц всего в два оборота и далее упала на втором прыжке. Кроме того, она не уложилась в музыку, получив за это штрафной балл, и в итоге оказалась только 25-й. Ещё одна москвичка, Антонина Дубинина, выступающая за Сербию, также не отобралась в произвольную программу, показав 31-й результат в короткой.

Метёлкина и Берулава упустили золото

В соревнования спортивных пар за медали боролись несколько дуэтов, состоящих из уроженцев России. В первую очередь всё внимание было приковано к Анастасии Метёлкиной и Луке Берулаве. Ученики Павла Слюсаренко на дебютном для себя чемпионате Европы выиграли короткую программу. Причём только они в Каунасе сумели преодолеть отметку в 70 баллов.

Однако во второй день соревнований фигуристы не справились с волнением. Партнёрша упала с тройного параллельного сальхова. Также судьи заминусовали дуэту секвенцию, поскольку Лука явно не поспевал за Анастасией. Элемент получился корявым и несинхронным. В итоге арбитры поставили паре лишь 124,84 балла — только пятый результат в произвольной. К счастью для Грузии, по сумме двух прокатов ребята удержали серебро, уступив три балла итальянцам Лукреции Беккари и Маттео Гуаризе.

Минерва Фабьенне Хазе и петербуржец Никита Володин, выигравшие в этом сезоне финал Гран-при ISU, также претендовали на золотые медали чемпионата Европы. Надо отметить, что Володин сменил спортивное гражданство на немецкое, поскольку не смог найти себе пару на родине. При этом с дуэтом дистанционно работает российский специалист Дмитрий Савин.

Представители Германии чисто откатались в первый день турнира, однако затем последовал провал, как и у Метёлкиной с Берулавой. Сначала из-за партнёрши судьи заминусовали паре секвенцию, а далее уже Никита неудачно выбросил девушку — она упала. Не удалась фигуристам и поддержка: у Минервы соскользнула рука. Как результат, одни из фаворитов турнира оказались в итоговом протоколе только пятыми.

На строчку выше расположились ещё одни воспитанники Савина — Мария Павлова и Алексей Святченко. Дуэт, представляющий Венгрию, улучшил свой прошлогодний результат: тогда они замыкали топ-5, теперь — четвёртые. При этом от бронзы, которую завоевали итальянцы Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини, их отделили всего 1,66 балла. Такой оказалась цена ошибки, допущенной на секвенции в произвольной программе. Впрочем, сами фигуристы были недовольны оценками и признались, что они лишают мотивации работать дальше.

Москвичка Дарья Данилова и Мишель Циба, представляющие Нидерланды, заняли восьмое место. Наверняка порадовал польских болельщиков совсем недавно образовавшийся дуэт — Юлия Щетинина и Михал Возняк. Ребята, начавшие тренироваться вместе в 2023 году, замкнули топ-10. А для Камий и Павла Ковалёв, защищающих цвета французского флага, чемпионат Европы сложился неудачно. Фигуристы снялись с турнира из-за проблем со здоровьем партнёрши.

Таким образом, в десятке сильнейших по итогам чемпионата Европы оказались пять дуэтов с уроженцами России. Правда, уровень соревнований спортивных пар в отсутствие отечественных спортсменов резко упал. В 2022 году Анастасия Мишина и Александр Галлямов выигрывали турнир с результатом 239,82 очка, а чемпионы из Италии не сумели преодолеть рубеж в 200 баллов (как и прошлогодние триумфаторы Сара Конти и Никколо Мачи).

Дэвис и Смолкин лишь восьмые

В танцах на льду все ждали яркого выступления Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Дуэт, ещё в прошлом году входивший в состав сборной России, теперь представляет Грузию. Однако на международном уровне под новым флагом пока ещё не выступал, поэтому и считался тёмной лошадкой.

На чемпионате Европы в 2022 году пара показала седьмой результат. Увы, уже по итогам ритм-танца стало понятно: подняться сильно выше спортсменам вряд ли удастся. Они вновь оказались на той же позиции и по уровню катания уступали более титулованным оппонентам.

Без серьёзных срывов исполнили фигуристы и свой произвольный танец: спортсмены получили высокий, третий уровень дорожки на одной ноге, выполнили твизлы на третий и четвёртый уровень. Небольшая проблема возникла у ребят на комбинированной поддержке. Глеб не до конца вытянул Диану наверх, но пара сумела исполнить элемент до конца и получила за него хорошие плюсы.

Судьи оценили прокат Дэвис и Смолкина суммарно на высокие для них 189,46 балла, однако это оказалось только восьмое место.

А вот бывшая соотечественница Дэвис и Смолкина Евгения Лопарёва в паре с Жоффре Бриссо наверняка мечтала о подиуме. Двукратные чемпионы Франции в прошлом сезоне были пятыми, а после ритм-танца уступали третьему месту чуть больше двух баллов, однако фигуристам всё же пришлось довольствоваться деревянной медалью.

Литовцы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс в субботу только увеличили своё преимущество, а борьба за золото развернулась между Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри и Лилой Фир — Льюисом Гибсоном. Сильнее оказались итальянцы.

Ещё три дуэта, в которых выступают уроженцы России, не смогли пройти в произвольную программу чемпионата Европы. Единственная испанская пара София Валь и Асаф Казимов стала 23-й, Мария София Пухерова и Никита Лысак (Словакия) заняли 24-е место, а Мария Игнатьева и Даниил Семко (Венгрия) — 25-е.

Самойлов и Рештенко в топ-10

Сразу семь фигуристов, родившихся в России, выступали в мужском одиночном катании. Однако количество не переросло в качество. В топ-10 попали только двое.

Лучший результат показал Владимир Самойлов, представляющий Польшу. Ранее он участвовал в двух чемпионатах мира, но отобраться в произвольную программу ему ни разу не удавалось, а на чемпионате Европы в Каунасе он стал восьмым.

Фигурист провалил короткую программу, упав с квад-сальхова и допустив ошибку на вращении. Не был идеален спортсмен и во время второго проката, начав выступление с «бабочки» вместо квад-лутца, однако затем всё же исполнил четверной прыжок — у него получился сальхов.

Девятое место занял Георгий Рештенко. Представитель Чехии в прошлом году не смог отобраться во второй день соревнований, поэтому показанный результат, безусловно, можно занести спортсмену в актив. Во время произвольного проката он исполнил чисто два квад-тулупа, одиночный и в каскаде, но упал с тройного лутца, да и надбавки за все элементы от судей оказались минимальными.

Что касается остальных экс-россиян, то Никита Старостин (Германия) стал 13-м, Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 16-м, Фёдор Читипаховян (Армения) — 19-м, Макар Сунцев (Финляндия) — 20-м, а Александр Власенко (Венгрия) — 23-м.

Победу на чемпионате Европы во второй раз подряд одержал француз Адам Сяо Хим Фа. Причём спортсмен имел такой большой отрыв от соперников, что позволил себе исполнить запрещённый элемент — сальто назад, за которое получил два балла штрафа. А главным героем турнира стал Александр Селевко. На эстонца мало кто ставил, однако он исполнил чисто обе программы и принёс своей стране серебро. Правда, в произвольной у него был всего один квад-тулуп. Бронза — у итальянца Маттео Риццо.