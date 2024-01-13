Хендрикс выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию, Губанова — вторая

Бельгийка Луна Хендрикс выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию.

За произвольную программу она получила 138,59 балла, по сумме двух программ — 213,25 балла.

Второй стала Анастасия Губанова, представляющая Грузию (206,52). Замкнула тройку соотечественница Хендрикс Нина Пинзарроне (202,29).

Хендрикс впервые в карьере одержала победу на чемпионате Европы. В прошлом году она стала второй.

Ранее Тарасова заявила, что Хендрикс была лучше Губановой в короткой программе на чемпионате Европы.