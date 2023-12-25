Характер Муравьёвой, дебют Дикиджи и программа Гуменника: кому и за что стоило бы вручить ледовый «Оскар»

Чемпионат России, завершившийся в воскресенье в Челябинске за считаные дни до Нового года, стал хорошим поводом несколько отвлечься от оценок и результатов и раздать заслуженные подарки — номинации лучшим из лучших. Наш список в сравнении с международным стандартом вышел несколько более расширенным. RT раздаёт награды по итогам ЧР.

Самые ценные фигуристы — Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Претендентов на главную номинацию сезона было сразу три: Аделия Петросян, которая выиграла в этом сезоне два этапа Гран-при России и впервые стала чемпионкой страны, Пётр Гуменник, набравший гроссмейстерскую сумму баллов в Самаре (300,66) и победивший в Челябинске в произвольной программе, и экс-чемпионы мира в парном катании, которые, собственно, и победили по нашей версии.

Во-первых, это сохраняет столь модное сейчас гендерное равновесие. Во-вторых, если отбросить шутки в сторону, Мишина и Галлямов взяли верх во всех основных стартах сезона, где участвовали (два этапа Гран-при и национальное первенство). Причём каждый раз их новый результат превосходил предыдущий. Было бы не совсем верно написать, что это единственная пара, у которой на трёх турнирах не случилось ни одного заминусованного элемента, — на этапе Гран-при в Омске фигуристы начали прокат с обнулённого тройного сальхова, но та помарка выглядела настолько одиозной, что лишь подчёркивала абсолютную надёжность дуэта. Отсутствие в программе дорогостоящего прыжка не помешало Насте и Александру оставить даже тот прокат за собой.

Лучший тренер — Олег Татауров

По логике, лучшим наставником года следовало признать того, кто привёл к успеху наиболее ценных фигуристов. То есть Тамару Москвину. Или её партнёра по спортивным выступлениям выдающегося специалиста Алексея Мишина, чей ученик Евгений Семененко выиграл мужской турнир. Но как тогда оценить вклад Артура Минчука, работающего вместе с Москвиной с чемпионской парой, или Татьяны Мишиной, вложившей в подготовку Семененко ничуть не меньше усилий, нежели супруг? В минус Мишину можно занести и тот факт, что сразу два его подопечных, Матвей Ветлугин и Глеб Лутфуллин, на ЧР откровенно провалились. Поэтому награда достаётся Олегу Татаурову, выдавшему в нынешнем сезоне невероятный тренерский результат с Владиславом Дикиджи.

В ответ на упрёки в отсутствии у атлета какой-то особенной выразительности наставник объяснил, что главной задачей в дебютном полноценном взрослом сезоне было ввести в обе программы четверные (общим числом пять) и постараться с ними справиться. Соответственно, на трёх стартах Дикиджи показал уникальный для новичка результат — 15 раз исполнил квады и не сорвал ни одного из них. Он выиграл два этапа Гран-при, а в Челябинске стал вторым только из-за достаточно нелепой помарки в конце проката — всего лишь одинарного акселя в секвенции с тройным лутцем. Но резко пресёк попытку журналистов высказать на этот счёт соболезнования.

«Уступил? Значит, так и должно быть!» — отметил он.

Это тоже в определённом смысле штрих к портрету тренера.

Лучший хореограф — Даниил Глейхенгауз

Тот самый случай, когда хореограф получает приз не по совокупности заслуг (как мог бы стать её обладателем Сергей Плишкин за удивительно запоминающуюся работу с тремя пермскими парами Павла Слюсаренко), а за совершенно конкретную постановку. «Дориан Грей» Гуменника — выдающееся творение Глейхенгауза, очень своевременно разглядевшего в фигуристе именно этот образ и попавшего с ним в десятку.

Понятно, что в восприятии программы всегда велика роль самого атлета. Пётр настолько органично вжился в предложенную ему канву литературного героя, что порой было совершенно невозможно понять, где в ней сам Гуменник, а где — Дориан Грей. Но всё это лишний раз говорит о том, что предложенный хореографом образ подошёл спортсмену как влитой.

Лучшая программа — Пётр Гуменник

Не удивляйтесь, но это всё тот же «Дориан Грей». Наверное, не совсем правильно дважды отмечать одну и ту же постановку, но на самом деле в этой номинации речь уже не о труде постановщика и не о программе как таковой. А о способности фигуриста преподнести свой прокат публике, причём в совершенно шедевральном исполнении.

В мужском катании с тремя квадами, двумя тройными акселями и остальным прыжковым фаршем это крайне непростая задача. Но с ней ученик Вероники Дайнеко справился блистательно: ни одного непродуманного шага, ни одной секунды на льду, когда спортсмен выпал бы из образа. Поэтому программу можно смело заносить в Золотой фонд отечественных постановок — никого другого из российских фигуристов-одиночников в этой категории рядом поставить нельзя.

Однако если говорить об иных дисциплинах, в тройку номинантов я бы включила Ксению Синицыну с её умопомрачительной произвольной Quizas — Quizas— Quizas (хореографы Мария Касумова и Илона Протасеня), а также танцевальный дуэт Варвары Ждановой и Тимура Бабаева-Смирнова.

Пусть подопечные Ксении Румянцевой и Екатерины Волобуевой заняли на ЧР лишь восьмое место, их ритм-танец в индийском стиле и в ещё большей степени произвольная «Севильский цирюльник» по музыкальности, танцевальности и количеству интересных технических фишечек превзошли программы очень многих пар, которые в протоколе оказались выше.

Лучший костюм — Светлана Гачинская («Дориан Грей»)

Бог любит троицу, так что ещё раз «Дориан Грей».

Когда в фигурном катании только родилась традиция награждать специальными призами наиболее отличившихся, выдающаяся художница и модельер Нателла Абдуллаева сильно расстраивалась, что награды за лучший костюм вручаются фигуристам, а не тем, кто разработал и реализовал идею.

Исправляем оплошность. Задумку наряда к произвольной программе предложил всё тот же Глейхенгауз, а воплотила её, причём совершенно блистательно, Светлана Гачинская — мама известного в недавнем прошлом фигуриста, а ныне тренера Артура Гачинского.

При выраженном и очень пристальном внимании к деталям (богатое сочетание цветовой палитры, имитация разбитого зеркала в аппликации, асимметричный тонко-кружевной манжет на левой руке) костюм создаёт настроение, но совершенно не отвлекает от катания. Как и хореографический образ, он идеально соответствует стилю героя. И речь не о мифическом Дориане, а о Петре: достаточно вспомнить, как в очень схожем одеянии фигурист предстал перед публикой на официальной церемонии жеребьёвки. Словом, «упаковка» постановки получилась не менее яркой, чем выдающееся исполнение.

Открытие сезона — Владислав Дикиджи

Появление этого фигуриста в стане сильнейших, строго говоря, не назвать дебютным. Формально Дикиджи уже принимал участие во взрослом чемпионате страны в декабре 2021-го в Санкт-Петербурге. Более того, если поднимать тему наиболее яркого дебюта, в номинанты скорее просятся Алёна Косторная с Георгием Куницей, вставшие в пару считаные месяцы назад и сумевшие показать пятый результат в произвольной.

Но истинным открытием сезона стал всё же подопечный Олега Татаурова. За внешним обликом мальчика из TikTok, которому совершенно не требуются коньки, чтобы собирать миллионы просмотров, стоит незаурядный технический бэкграунд. Всего одна деталь: именно этот спортсмен стал в нынешнем сезоне автором абсолютно лучшего по исполнению четверного прыжка. В короткой программе шестого этапа Гран-при России Владиславу за четверной лутц начислили 15,64, а в Челябинске при более строгом, как и полагается на национальном первенстве, судействе этот же квад был оценён арбитрами в 15,28.

Подобный талант, как ни крути, солидный аргумент в пользу того, что Дикиджи способен не только побеждать, но и повторить в перспективе достижение Ильи Малинина: собрать в программе все существующие четверные, включая аксель. Чего Владиславу и желаем.

Возвращение года — Александра Степанова

В марте трёхкратная чемпионка России родила дочь, в связи с чем пропустила весь предыдущий сезон, но уже в сентябре радовала болельщиков почти безупречной физической формой. В этом плане Александра заметно превзошла своего партнёра Ивана Букина, который, посвятив прошлый год телевизионному проекту, сильно растерял кондиции. И до сих пор с переменным успехом пытается довести их до идеальных.

Возвращение пары в обойму соревнований произошло уже под руководством другого тренера: от Ирины Жук и Александра Свинина танцоры перешли к Александру Жулину. Притом что столь быстрые возвращения фигуристок в строй — нечастое явление в спорте, говорить о качественном скачке, связанном с переходом в новый штаб, пока рано: в Челябинске Степанова и Букин победили с танцем, который был им поставлен ещё «в прошлой жизни».

Характер года — Софья Муравьёва

Пойти на главном для себя старте на сложнейший прыжок, который до этого упорно не получался на соревнованиях и не слишком поддавался на тренировках, — это, безусловно, поступок. Я про новую вице-чемпионку страны Софью Муравьёву и её тройной аксель.

В равной степени на номинацию могла бы претендовать Петросян: способность девушки завалить в произвольной первый из четверных прыжков, но блистательно собраться на исполнение всех прочих элементов — отдельное и очень ценное качество характера, но наш выбор всё-таки падает на Муравьёву.

Подопечная Евгения Плющенко всего на год старше нынешней чемпионки России, но один год в этом возрасте иногда выглядит пропастью. Сохранять сложнейшие прыжки при уже взрослом телосложении, равно как и холодную голову и умение держать под контролем каждую секунду проката — совершенно особенное мастерство, которым обладают далеко не все фигуристки.

Соне в Челябинске это удалось блестяще. Притом что сама она наверняка понимала: в компании таких соперниц, как Петросян и Камила Валиева, рассчитывать на какое бы то ни было судейское снисхождение в случае ошибки не приходится. По сути, она совершенно осознанно пошла ва-банк. И этот шаг оправдал себя.

Разочарование года — Марк Кондратюк

Здесь точно стоит поставить плачущий смайлик, поскольку речь не просто об атлете, а о человеке, который в момент влюбил в себя страну в олимпийском сезоне два года назад, блестяще выступив сначала на чемпионате Европы, а затем и в олимпийском команднике Пекина. Именно Кондратюк открывал те соревнования, именно на нём лежала негласная обязанность создать всем участникам российской команды победное настроение, и, надо сказать, с задачей он справился блестяще.

Как раз после тех выступлений Светлана Соколовская сказала об ученике: мол, у Марка появилось очень много персональных поклонников. И разве не цель — продолжать их радовать?

Возможно, импульсивному и очень сильно зависящему от собственного настроения фигуристу перестало хватать мотивации. Возможно, его слишком увлекли многочисленные шоу и прочие мероприятия. Но на льду челябинского «Трактора» чемпион Европы порой выглядел как человек, которому среди ночи вдруг включили яркий свет и он, вскочив с кровати, вдруг обнаружил, что под ногами не паркет, а лёд.

Десятое место Кондратюка на ЧР вдвойне досадно ещё и потому, что в минорной общей картине двух выступлений проскакивали порой яркие ностальгические всполохи. Например, прекрасно выполненные в произвольной программе два первых четверных прыжка, включая наиболее сложный — лутц.

Лучший комментатор — Татьяна Тарасова

Вернувшись в эфир после значительного перерыва, Татьяна Анатольевна заставила всех почувствовать, до какой степени соревнованиям не хватало именно такого комментатора: знающего, независимого, эмоционального, умеющего разобрать любой элемент по косточкам и, что важно, готового предметно аргументировать любое из собственных критических замечаний.

Довольно показательным стал воскресный рейс из Челябинска в Москву, когда чуть ли не каждый второй пассажир, заходя в самолёт, притормаживал возле сидящей в первом салоне Тарасовой, чтобы высказать легенде фигурного катания слова благодарности за её работу на чемпионате.

Примечательно, что творческий бенефис Татьяны Анатольевны на комментаторской позиции стал чистой воды импровизацией — прямым следствием того, что Михаил Коляда и Никита Кацалапов оказались заняты в сроки чемпионата в новогодних спектаклях, а Максиму Транькову и Алексею Тихонову приходилось отвлекаться на подготовку к выступлениям Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.