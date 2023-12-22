В акселе от сенсации: Семененко отстоял звание чемпиона России, хотя прыгал хуже Дикиджи, а катался не лучше Гуменника

Евгений Семененко стал двукратным чемпионом России по фигурному катанию. Воспитанник Алексея Мишина без грубых ошибок откатал произвольную программу, получив лишь небольшой минус за четверной тулуп, и в сумме набрал на 1,01 балла больше Владислава Дикиджи. Лидировавший после коротких прокатов спортсмен великолепно отпрыгал и приземлил все элементы ультра-си, однако в концовке вместо двойного акселя сделал одинарный, что и стоило ему победы. Тройку лучших замкнул Пётр Гуменник — единственный из участников, получивший в пятницу более 200 баллов.

Первый день соревнований одиночников на чемпионате России по фигурному катанию оставил много вопросов. От мужчин ждали всё же более серьёзных результатов, поскольку все 18 человек заявили четверные прыжки. Однако справиться со всеми элементами смогли лишь Владислав Дикиджи, Евгений Семененко и Дмитрий Алиев. Причём первые двое сумели преодолеть гроссмейстерский рубеж в 100 баллов. После короткой программы шансы на медали сохранял и Пётр Гуменник. Также в сильнейшую разминку попали Роман Савосин и Макар Игнатов.

Ну а одними из первых в пятницу на лёд вышли Матвей Ветлугин и Александр Самарин, которых совсем непривычно было видеть среди аутсайдеров турнира. Увы, выправить ситуацию своими произвольными прокатами фигуристы не смогли.

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Воспитанник Светланы Соколовской, в прошлом году становившийся бронзовым призёром чемпионата страны, только со степ-аутом сделал четверной лутц, а на второй квад в каскаде даже не решился. Заминусовали судьи спортсмену и аксель. На концовку композиции Самарину и вовсе не хватило сил, на что обратила внимание заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Не помню, когда Саша был в таком разобранном состоянии. Двойной сальхов говорит сам за себя. Руки вообще не поднимались, как будто гири повешены», — подчеркнула специалист.

Ветлугин же начал программу с падения на трикселе и далее не смог собраться, допустив ошибки в каскадах. Как оказалось, он также был физически не готов к старту.

«К сожалению, так получилось. Это худшая форма за последние два года, наверное. Плюс болезнь, плюс травма, полученная за неделю. Не срослась подготовка. Будем в новогодние праздники восстанавливаться», — приводит слова фигуриста «Чемпионат».

Лучше всех в первой разминке выступил Глеб Лутфуллин. Он сделал три разных четверных подряд, а затем во второй половине ещё и сальхов, правда, коснувшись льда рукой после приземления. Подпортила впечатление от выступления бабочка на втором акселе.

«Потерял баллов десять точно — очень обидно. Но ничего, буду работать дальше, ещё есть старты. В принципе то, что я хотел, я показал. Когда у меня бывают пробелы в короткой, я всегда экспериментирую в произвольной. Сегодня я подумал, что попробую-ка я на чиле, на расслабоне», — признался Лутфуллин.

Впрочем, лидировал спортсмен недолго. Его сразу же сместил с первой строчки Андрей Мозалёв, который допустил лишь одну ошибку, прыгнув вместо тройного акселя двойной. При этом Тарасова отметила, что спортсмену в будущем нужно снижать вес.

«Хотя по ходу выступления не было видно усталости», — добавила специалист.

Вновь не сумел чисто откататься Марк Кондратюк. Олимпийский чемпион в команде весь сезон находится не в лучшей форме и на этот раз не избежал падения на четверном сальхове.

Самую высокую оценку за прокат во второй разминке заработал Даниил Самсонов. Ученик Этери Тутберидзе также не избежал помарок, сделав бабочку на трикселе. Тем не менее квады у фигуриста получились очень здорово, что и оценили судьи. Обратил на себя внимание Илья Яблоков. Несмотря на неудачу в начале композиции, он отработал программу до конца под бурные аплодисменты публики.

Выступления финальной шестёрки открывал ещё один любимец публики — Роман Савосин — со своей потрясающей композицией под песни Адриано Челентано. К сожалению, фигурист не справился с четверным сальховом: сначала он прыгнул двойной, а затем совершил степ-аут. И, несмотря на невероятный артистизм, по общей сумме баллов всё же уступил Самсонову.

Удивил со знаком плюс Макар Игнатов. Воспитанник Евгения Рукавицына исполнил четыре квада подряд, однако вторая половина программы ему не удалась: не хватило сил на вращениях, а также в последнем каскаде спортсмен сделал только одинарный аксель.

«Сдох на последней части. Но всё-таки», — резюмировала Тарасова.

Однако главные борьба и эмоции были впереди. Совсем другой уровень катания по сравнению с соперниками показал Гуменник. Он прыгнул три разных квада и два трикселя, а его невероятный артистизм заставил зал аплодировать стоя после того, как музыка стихла. Фигурист вновь только за технику заработал больше 100 баллов, перешагнул рубеж в 200 за программу, а суммарно заработал 292,42. Не допусти он падения в короткой программе, вопрос о победителе уже в этот момент, скорее всего, был бы снят. Однако у оставшейся тройки имелся приличный гандикап.

После такого выступления выходить на лёд Дмитрию Алиеву было очень непросто. Он сорвал первый же квад, сделав только двойной тулуп. Но эта неудача будто привела фигуриста в чувство. Далее ученик Рукавицына откатал на одном дыхании, чего болельщики уже давно не видели в его исполнении.

«Надо вставать. И чёрт с ним, с первым прыжком», — метко прокомментировала Тарасова.

Тем не менее по сумме баллов Алиев всё-таки уступил Гуменнику. А борьба за золото продолжилась. Ведь свою интерпретацию «Ромео и Джульетты» вышел исполнять действующий чемпион России. Семененко в этом сезоне далеко не всегда был стабилен, но в решающий момент в Челябинске поборолся за все прыжки. Судьи заминусовали ему лишь четверной тулуп. Остальные прыжки он приземлял немного коряво, однако имевшегося после короткой программы запаса вкупе с чересчур высокой второй оценкой ему хватило, чтобы обойти Петра, — 294,75 балла.

Что творилось в этот момент внутри у Дикиджи, выходившего на лёд последним, сложно даже представить. Ошибаться ему было ни в коем случае нельзя. И воспитанник Олега Татаурова первым же великолепным квад-лутцем показал, что не собирается тушеваться в такой серьёзной компании. Более того, летал надо льдом он так высоко и чисто, что в какой-то момент зрители поверили, что сенсации быть.

Однако фигуриста подвёл последний каскад, в котором он исполнил лишь одинарный аксель вместо двойного. Казалось бы, совсем незначительная ошибка, но именно она (если не принимать в расчёт мастерство катания, переходов и представления) стоила Владиславу золота. По сумме двух программ молодой спортсмен, первый сезон выступающий на взрослом уровне, уступил Семененко 1,01 балла.