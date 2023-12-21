Островок стабильности: Дикиджи опередил Семененко и Алиева в короткой программе на чемпионате России

Короткая программа турнира фигуристов на чемпионате страны, которая, казалось бы, неминуемо станет центральным событием дня и его украшением, подтвердила совсем иное. А именно, что до уровня лидеров мирового одиночного катания российским одиночникам ещё очень и очень далеко. За исключением Евгения Семененко и Дмитрия Алиева в ней провалились все, кто был способен посягнуть на позицию лидера, да и эти двое проиграли дебютанту — Владиславу Дикиджи.

До начала соревнований верить, конечно же, хотелось в лучшее. Например, в слова и. о. президента российской Федерации фигурного катания Антона Сихарулидзе, что уровень программ отечественных одиночников неуклонно растёт и что через сезон-другой они будут конкурентоспособны. Подразумевалось, что фраза относится к перспективе возможного соперничества с такими фигуристами, как Илья Малинин, Сёма Уно и Юма Кагияма. То есть с первой тройкой недавнего финала Гран-при ISU. На деле же вышло иначе.

В сравнении с прошлогодним чемпионатом страны уровень технической сложности программ несколько подрос: сразу десять спортсменов из 18 заявили в коротких программах по два четверных прыжка. Но справились с заявкой лишь трое: чемпион континента — 2020 Дмитрий Алиев, действующий чемпион страны Евгений Семененко и победитель двух этапов российского Гран-при Владислав Дикиджи. Ещё двум фигуристам удалось не упасть. Остальные 13 человек откатались с грубейшими падениями.

Это заставило вспомнить слова известного специалиста Валентина Николаева, под руководством которого когда-то выходили на лёд олимпийские чемпионы Виктор Петренко, Оксана Баюл и чемпион Европы Вячеслав Загороднюк.

«Чистый прокат короткой программы — это не достижение, а обязанность спортсмена. Это было аксиомой ещё лет 30 назад, и если кто-то считает иначе, надо заканчивать с тренерской профессией», — сказал однажды специалист.

Найти баланс между сложностью и качеством — достаточно непростая задача. Особенно когда мир сломя голову продолжает гонку за четверными прыжками. Но парадокс в том, что разницу между лучшими образцами российских и мировых мужских выступлений можно увидеть даже в том случае, если случившиеся в Челябинске падения вывести за скобки.

Наиболее значимую роль в формировании современного мужского катания сыграл, на мой взгляд, двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю. Именно он первым начал выполнять сложнейшие прыжки как бы походя, не нарушая ритма и рисунка программы. Японец начал кататься таким образом ещё в то время, когда подавляющее большинство одиночников просто бегало между прыжками от одного борта к другому, стараясь набрать максимальную скорость. Наверное, поэтому Ханю и воспринимали как небожителя, пытаться копировать которого — пустая затея.

Сейчас в канву программ точно так же вписывают прыжки Уно и Кагиямы, и становится очевидно, что речь идёт уже о технологии. Понятно, что заходы на элементы не беговыми, а технически сложными шагами отнимают у фигуриста гораздо больше сил, сбивают дыхание, но всё это нарабатывается тренировками.

В умении преподнести программу японцы превосходят даже единоличного лидера сезона Илью Малинина. Для американца на текущем этапе действительно более приоритетна не хореография. Но это лишь потому, что перед этим спортсменом пока стоит чисто техническая задача: исполнить в произвольной все шесть существующих четверных, включая аксель. И максимально стабилизировать этот контент.

Одновременно работать над техникой и выразительностью не так просто — и не факт, что вообще имеет смысл. Например, известного тренера Николая Морозова всегда отличало умение ставить потрясающе выразительные программы. Однако когда специалист работал с чемпионом Европы Флораном Амодио и вводил в программу четверной прыжок, то использовал для постановок, по его собственному признанию, первую попавшуюся музыку. Ту, что лежала в стопке дисков сверху.

Примерно перед таким же выбором оказались в нынешнем сезоне Владислав Дикиджи и его тренер Олег Татауров. Несмотря на две победы на этапах Гран-при России, фигуриста упрекали за недостаточность исполнительского мастерства и, как следствие, чрезмерно завышенную вторую оценку. Но тренер очень чётко объяснил: парень проводит первый взрослый сезон, усилил сложность обеих программ, включив два четверных прыжка в короткую программу и три — в произвольную, поэтому задача на текущем этапе — научиться справляться со всеми прыжками, не допуская очевидных срывов.

В Челябинске Дикиджи выполнил установку тренера в третий раз за сезон и совершенно законно возглавил мужской турнир.

Если относиться к чемпионату страны как к самодостаточному мероприятию, на котором к тому же никто никуда не отбирается, можно вообще не придавать оценкам сколь-нибудь повышенного значения. Но если всерьёз держать в уме мысли о возвращении на международную арену, стоит признать: на мужском поле наблюдается почти тотальная деградация лидеров. Все они заметно хуже себя прошлогодних, а реально интересные программы можно пересчитать по пальцам одной руки.

Марк Кондратюк своё дебютное выступление в Челябинске откровенно провалил. Он приземлился в «тройки» с четверного лутца, упал с четверного сальхова, из-за чего остался без каскада, и расположился на 11-м месте. Вице-чемпион страны Пётр Гуменник сорвал тройной аксель. Чемпион Европы — 2020 Дмитрий Алиев выполнил все предписанные элементы, однако, когда фигурист такого класса и опыта исполняет программу с двумя четверными прыжками и тройным акселем, но результат недотягивает до сотни баллов, это означает, что и к его программе есть вопросы.

С другой стороны, хотелось бы верить, что лимит ошибок российские парни в четверг всё-таки исчерпали.