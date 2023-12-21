От четверных — к трикселю: почему чемпионат России в Челябинске может изменить женское фигурное катание
Чемпионат России в Челябинске может изменить женское фигурное катание
- Аделия Петросян
- РИА Новости
- © Александр Вильф
Есть очень хорошее определение того, как отличить прикладное искусство от чистого. Оно прикладное, если у вас есть $100 млн, чтобы приобрести «Подсолнухи» Ван Гога и повесить у себя на кухне, и чистое — если такой суммы в наличии нет.
Женское одиночное катание россиянок было все последние годы тем самым «чистым искусством», дотянуться до которого остальной мир мог разве что в теории. Но после Игр в Пекине картина в значительной степени изменилась. Мир лишился российских звёзд, а в России появился новый лидер — Аделия Петросян.
Лидер всегда является лицом вида спорта, так или иначе определяет моду, тенденции развития. Так было, когда катались Евгения Медведева, Алина Загитова, Александра Трусова. Не называю Камилу Валиеву в этом списке, но лишь потому, что в своей невероятной гениальности она всегда стояла особняком: даже если захочешь повторить — не сумеешь.
Парадокс в том, что нынешний сезон порядком сместил ориентиры. В нём появилась Ксения Синицына с её невероятной способностью передавать музыку коньками, ни на кого не похожая Софья Муравьёва, повзрослевшая Вероника Яметова, в которой, если приглядеться, можно увидеть черты Юлии Липницкой, Анна Фролова, вполне способная занять на женском льду место, освобождённое Елизаветой Туктамышевой.
Многочисленные превью к женскому турниру чемпионата России сводятся к тому, что фаворитом всё равно остаётся Петросян, которая в нынешнем сезоне выступает в своей собственной лиге, как до неё выступала Валиева. Но так ли она недосягаема?
Технически — безусловно так. В арсенале у фигуристки два разных четверных прыжка в произвольной программе, она неплохо исполняет тройной аксель, и, если всё это будет качественно подано публике, вопрос о соперничестве кого бы то ни было с Аделией в Челябинске отпадёт сам собой. Но если говорить о восприятии этой фигуристки в целом, лично мне очень сильно мешает тот факт, что она маленькая.
В фигурном катании это вопрос не роста, как может показаться при первом прочтении фразы. В своё время Николай Морозов затратил массу усилий, чтобы на льду не казался маленьким Денис Тен.
«То, как мы воспринимаем фигуриста, зависит от огромного количества мелочей. Где-то костюм не так сел, где-то фишечек не хватает, руку вовремя не поднял, скорость не набрал, музыка не так порезана, ну и так далее», — объяснял специалист.
В той же группе у Морозова катался Дайсукэ Такахаси, который по росту был ниже Тена, но считать его маленьким в рамках льда никому не пришло бы в голову. Причём это было не каким-то уникальным природным талантом, а следствием громадной, тщательно продуманной работы, которую не сделать наспех, в сжатые сроки.
Никогда не была «маленькой» Мао Асада. А та же Элизабет Турсынбаева, первой исполнившая четверной прыжок в рамках чемпионата мира, так и осталась в памяти болельщиков «воробушком». Хотя тренер казахстанской спортсменки Брайан Орсер несколько лет отчаянно бился над тем, чтобы устранить этот недостаток визуального восприятия.
«Проблема Элизабет в том, что она маленькая. Очень маленькая. Я имею в виду не возраст, а чисто внешние данные. Для того чтобы не выглядеть на льду юниоркой, соревнуясь с такими фигуристками, как Габриэль Дэйлмен, Кейтлин Осмонд или Мэрайя Белл, моей спортсменке приходится выполнять чёртову прорву дополнительной работы. И всё равно по оценкам я порой вижу, что Турсынбаеву продолжают воспринимать как маленькую девочку», — сетовал наставник.
Аделии Петросян при всей сложности её программ, врождённой музыкальности и неплохих постановках гораздо сложнее производить впечатление, чем её предшественницам. Та же Саша Трусова была мощнее и лучше в прыжках, Алёна Косторная — в выразительности и скольжении, а Женя Медведева в одни ворота превзошла бы Петросян в стабильности. Все перечисленные пока ещё на слуху, их катание не успело забыться, и это тоже одна из причин, почему сравнение выходит не в пользу нынешнего лидера.
Да, у Аделии невероятная в плане сложности программа, но это лишь повышает риск ошибки по мере взросления. К тому же исполнять четверные прыжки в короткой программе запрещают правила, каскады из двух тройных в разнообразных сочетаниях прыжков умеют делать все, равно как сложные дорожки шагов и вращения. И получается, что единственным элементом, при помощи которого можно создать себе солидный задел, остаётся тройной аксель.
Cовершенно особенный прыжок, сохранить который при правильно поставленной технике вполне реально во взрослом возрасте и который, на мой взгляд, более сложен, чем четверные в девичьем исполнении. Хотя бы потому, что там нельзя сделать предварительного вращения — той части прыжка, в которой фигурист выполняет подкрут на льду перед переходом в фазу полёта.
В сравнении с квадами тройной аксель (в просторечии — триксель) имеет ещё один колоссальный плюс: зайти на этот прыжок можно с короткого разбега. Очень показательным в этом плане выглядел видеоролик, не так давно выложенный в соцсети бывшей российской фигуристкой Софьей Самоделкиной, где она выполняет два тройных акселя без паузы между прыжками.
Благодаря этой особенности триксель не ломает программу так, как её способны сломать четверные с заходами через весь каток.
К тому же четверной в женском исполнении — это в каком-то смысле прыжок-фантом, имеющий выраженную тенденцию терять очертания по мере взросления спортсменок. Это ещё одна причина, по которой именно тройной аксель — а не четыре оборота — представляется мне наиболее перспективной историей на текущем витке развития женской одиночки.
Чем больше в том или ином турнире набирается спортсменок, владеющих этим элементом, тем более отчётливыми становятся очертания женского фигурного катания, близкого к идеалу. Отчасти именно поэтому так жаль, что Самоделкина перестала выступать за Россию: тройной аксель в её исполнении выглядит, пожалуй, наиболее эталонным.
Кстати, преимущество Петросян перед соперницами в короткой программе я бы не назвала очевидным. Если допустить, что все фигуристки, в арсенале которых имеется обсуждаемый прыжок, выполнят его одинаково безошибочно, чисто визуально тройной аксель Софьи Муравьёвой или Камилы Валиевой (если она подойдёт к соревнованиям в достаточно хорошей форме и рискнёт) может быть воспринят судьями лучше, потому как гораздо более масштабен. Почему-то именно в акселе амплитуда исполнения почти всегда становится главным украшением прыжка. Особенно если сопровождается длинным и чистым выездом.
В целом же чемпионат России может стать как раз тем турниром, который даст женскому одиночному катанию новый вектор развития: в сложность, но без ущерба для качества постановок. С вау-эффектом, который может быть достигнут не количеством четверных, а уже совсем другими инструментами.
В конце-то концов, кому, как не российским девушкам, устанавливать свои каноны в мире чистого искусства?
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