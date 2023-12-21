От четверных — к трикселю: почему чемпионат России в Челябинске может изменить женское фигурное катание

Чемпионат России в Челябинске может дать женскому одиночному катанию новый вектор развития. Повышение возрастного ценза будет вынуждать фигуристок отказываться от исполнения квадов в пользу тройного акселя, который проще вписать в программу, в том числе и в каскадах. Вау-эффект же будет, скорее всего, достигаться выразительностью, скольжением и чувством музыки. Именно поэтому Аделия Петросян не столь безоговорочный фаворит турнира одиночниц, как может показаться на первый взгляд.

Есть очень хорошее определение того, как отличить прикладное искусство от чистого. Оно прикладное, если у вас есть $100 млн, чтобы приобрести «Подсолнухи» Ван Гога и повесить у себя на кухне, и чистое — если такой суммы в наличии нет.

Женское одиночное катание россиянок было все последние годы тем самым «чистым искусством», дотянуться до которого остальной мир мог разве что в теории. Но после Игр в Пекине картина в значительной степени изменилась. Мир лишился российских звёзд, а в России появился новый лидер — Аделия Петросян.

Лидер всегда является лицом вида спорта, так или иначе определяет моду, тенденции развития. Так было, когда катались Евгения Медведева, Алина Загитова, Александра Трусова. Не называю Камилу Валиеву в этом списке, но лишь потому, что в своей невероятной гениальности она всегда стояла особняком: даже если захочешь повторить — не сумеешь.

Парадокс в том, что нынешний сезон порядком сместил ориентиры. В нём появилась Ксения Синицына с её невероятной способностью передавать музыку коньками, ни на кого не похожая Софья Муравьёва, повзрослевшая Вероника Яметова, в которой, если приглядеться, можно увидеть черты Юлии Липницкой, Анна Фролова, вполне способная занять на женском льду место, освобождённое Елизаветой Туктамышевой.

Многочисленные превью к женскому турниру чемпионата России сводятся к тому, что фаворитом всё равно остаётся Петросян, которая в нынешнем сезоне выступает в своей собственной лиге, как до неё выступала Валиева. Но так ли она недосягаема?

Технически — безусловно так. В арсенале у фигуристки два разных четверных прыжка в произвольной программе, она неплохо исполняет тройной аксель, и, если всё это будет качественно подано публике, вопрос о соперничестве кого бы то ни было с Аделией в Челябинске отпадёт сам собой. Но если говорить о восприятии этой фигуристки в целом, лично мне очень сильно мешает тот факт, что она маленькая.

В фигурном катании это вопрос не роста, как может показаться при первом прочтении фразы. В своё время Николай Морозов затратил массу усилий, чтобы на льду не казался маленьким Денис Тен.

«То, как мы воспринимаем фигуриста, зависит от огромного количества мелочей. Где-то костюм не так сел, где-то фишечек не хватает, руку вовремя не поднял, скорость не набрал, музыка не так порезана, ну и так далее», — объяснял специалист.

В той же группе у Морозова катался Дайсукэ Такахаси, который по росту был ниже Тена, но считать его маленьким в рамках льда никому не пришло бы в голову. Причём это было не каким-то уникальным природным талантом, а следствием громадной, тщательно продуманной работы, которую не сделать наспех, в сжатые сроки.

Никогда не была «маленькой» Мао Асада. А та же Элизабет Турсынбаева, первой исполнившая четверной прыжок в рамках чемпионата мира, так и осталась в памяти болельщиков «воробушком». Хотя тренер казахстанской спортсменки Брайан Орсер несколько лет отчаянно бился над тем, чтобы устранить этот недостаток визуального восприятия.

«Проблема Элизабет в том, что она маленькая. Очень маленькая. Я имею в виду не возраст, а чисто внешние данные. Для того чтобы не выглядеть на льду юниоркой, соревнуясь с такими фигуристками, как Габриэль Дэйлмен, Кейтлин Осмонд или Мэрайя Белл, моей спортсменке приходится выполнять чёртову прорву дополнительной работы. И всё равно по оценкам я порой вижу, что Турсынбаеву продолжают воспринимать как маленькую девочку», — сетовал наставник.

Аделии Петросян при всей сложности её программ, врождённой музыкальности и неплохих постановках гораздо сложнее производить впечатление, чем её предшественницам. Та же Саша Трусова была мощнее и лучше в прыжках, Алёна Косторная — в выразительности и скольжении, а Женя Медведева в одни ворота превзошла бы Петросян в стабильности. Все перечисленные пока ещё на слуху, их катание не успело забыться, и это тоже одна из причин, почему сравнение выходит не в пользу нынешнего лидера.

Да, у Аделии невероятная в плане сложности программа, но это лишь повышает риск ошибки по мере взросления. К тому же исполнять четверные прыжки в короткой программе запрещают правила, каскады из двух тройных в разнообразных сочетаниях прыжков умеют делать все, равно как сложные дорожки шагов и вращения. И получается, что единственным элементом, при помощи которого можно создать себе солидный задел, остаётся тройной аксель.

Cовершенно особенный прыжок, сохранить который при правильно поставленной технике вполне реально во взрослом возрасте и который, на мой взгляд, более сложен, чем четверные в девичьем исполнении. Хотя бы потому, что там нельзя сделать предварительного вращения — той части прыжка, в которой фигурист выполняет подкрут на льду перед переходом в фазу полёта.

В сравнении с квадами тройной аксель (в просторечии — триксель) имеет ещё один колоссальный плюс: зайти на этот прыжок можно с короткого разбега. Очень показательным в этом плане выглядел видеоролик, не так давно выложенный в соцсети бывшей российской фигуристкой Софьей Самоделкиной, где она выполняет два тройных акселя без паузы между прыжками.

Благодаря этой особенности триксель не ломает программу так, как её способны сломать четверные с заходами через весь каток.

К тому же четверной в женском исполнении — это в каком-то смысле прыжок-фантом, имеющий выраженную тенденцию терять очертания по мере взросления спортсменок. Это ещё одна причина, по которой именно тройной аксель — а не четыре оборота — представляется мне наиболее перспективной историей на текущем витке развития женской одиночки.

Чем больше в том или ином турнире набирается спортсменок, владеющих этим элементом, тем более отчётливыми становятся очертания женского фигурного катания, близкого к идеалу. Отчасти именно поэтому так жаль, что Самоделкина перестала выступать за Россию: тройной аксель в её исполнении выглядит, пожалуй, наиболее эталонным.

Кстати, преимущество Петросян перед соперницами в короткой программе я бы не назвала очевидным. Если допустить, что все фигуристки, в арсенале которых имеется обсуждаемый прыжок, выполнят его одинаково безошибочно, чисто визуально тройной аксель Софьи Муравьёвой или Камилы Валиевой (если она подойдёт к соревнованиям в достаточно хорошей форме и рискнёт) может быть воспринят судьями лучше, потому как гораздо более масштабен. Почему-то именно в акселе амплитуда исполнения почти всегда становится главным украшением прыжка. Особенно если сопровождается длинным и чистым выездом.

В целом же чемпионат России может стать как раз тем турниром, который даст женскому одиночному катанию новый вектор развития: в сложность, но без ущерба для качества постановок. С вау-эффектом, который может быть достигнут не количеством четверных, а уже совсем другими инструментами.

В конце-то концов, кому, как не российским девушкам, устанавливать свои каноны в мире чистого искусства?