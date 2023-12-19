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Блогер Евтушенко заявил, что история с Щербаковой и фотографами раздута

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Блогер Андрей Евтушенко объяснил ситуацию между олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой и фотографами на юбилейном шоу Ильи Авербуха.
Блогер Евтушенко заявил, что история с Щербаковой и фотографами раздута
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«История раздута. Аня пришла на пресс-подход к представителям СМИ. Непонятно из-за чего, но вместо общения с прессой было предложено сначала провести фотосессию. На что Аня сказала: «Давайте не всё сразу» и покинула микст-зону», — написал блогер в Telegram-канале.

Он добавил, что спустя минуту фигуристка вернулась обратно и ответила на вопросы журналистов, а в конце была небольшая фотосессия.

По информации РИА Новости, Щербакова прервала фотосессию после слов «девушка, глазки поднять».

19-летняя россиянка — олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, чемпионка мира и трёхкратная чемпионка России. На её счету также два серебра на чемпионате Европы.

Ранее сообщалось, что Щербакова не поедет на чемпионат России по фигурному катанию.

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