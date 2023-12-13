Щербакова не поедет на чемпионат России по фигурному катанию
- РИА Новости
«Не могу поехать на чемпионат России. Но буду следить», — приводит слова Щербаковой «Матч ТВ».
По словам фигуристки, у неё очень загруженный график.
«У меня свободных дней вообще нет», — сказала она.
Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт в Челябинске с 20 по 24 декабря.
19-летняя россиянка — олимпийская чемпионка года в одиночном катании, чемпионка мира и трёхкратная чемпионка России.
Ранее Щербакова рассказала, что научилась держать себя в форме без изнуряющих диет.