Щербакова не поедет на чемпионат России по фигурному катанию

Российская фигуристка Анна Щербакова заявила, что не сможет поехать на чемпионат России 2023 года.

«Не могу поехать на чемпионат России. Но буду следить», — приводит слова Щербаковой «Матч ТВ».

По словам фигуристки, у неё очень загруженный график.

«У меня свободных дней вообще нет», — сказала она.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт в Челябинске с 20 по 24 декабря.

19-летняя россиянка — олимпийская чемпионка года в одиночном катании, чемпионка мира и трёхкратная чемпионка России.

Ранее Щербакова рассказала, что научилась держать себя в форме без изнуряющих диет.