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Щербакова не поедет на чемпионат России по фигурному катанию

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Российская фигуристка Анна Щербакова заявила, что не сможет поехать на чемпионат России 2023 года.
Щербакова не поедет на чемпионат России по фигурному катанию
  • РИА Новости

«Не могу поехать на чемпионат России. Но буду следить», — приводит слова Щербаковой «Матч ТВ».

По словам фигуристки, у неё очень загруженный график.

«У меня свободных дней вообще нет», — сказала она.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт в Челябинске с 20 по 24 декабря.

19-летняя россиянка — олимпийская чемпионка года в одиночном катании, чемпионка мира и трёхкратная чемпионка России.

Ранее Щербакова рассказала, что научилась держать себя в форме без изнуряющих диет.

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