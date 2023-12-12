Щербакова рассказала, что научилась держать себя в форме без изнуряющих диет

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, как ей удаётся сохранить спортивную форму.

«Регулярные тренировки присутствуют в моей жизни. Мне понадобилось время, чтобы найти разумный баланс, держать себя в форме, но без жёстких ограничений и изнуряющих диет», — цитирует Щербакову Mail.ru.

Спортсменка является победительницей Олимпиады-2022 в индивидуальном турнире. Также она чемпионка мира, трёхкратная чемпионка России и двукратная серебряная призёрка чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что команда Щербаковой победила в Кубке Первого канала среди юниоров.