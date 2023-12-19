Рудковская: неважно, как спела Трусова, главное, что все это обсуждают

Продюсер и совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская отреагировала на то, что Александра Трусова записала новую песню.

«Мне стало интересно, и я спросила Сашу. Она сказала, что они это сделали just for fun. Они же девочки — не тётечки, не бабулечки. Видите, неважно, как спели, главное, что все это обсуждают», — цитирует Рудковскую Sport24.

Песню «Я не кукла» 19-летняя россиянка записала вместе с соотечественницей Софьей Самоделкиной и болгарской фигуристкой Марией Левушкиной.

В июне Трусова выпустила дебютную композицию под названием «Два крыла».

Ранее Вадим Антонов, автор новой песни Трусовой и её подруг «Я не кукла», рассказал о создании композиции.