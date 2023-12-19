RT в Telegram
Подпишись

Впервые за всю историю чемпионатов России среди одиночниц нет ни одной участницы ЧМ

Короткая ссылка
На предстоящем чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске среди 18 одиночниц нет ни одной участницы чемпионата мира.
Впервые за всю историю чемпионатов России среди одиночниц нет ни одной участницы ЧМ
  • Gettyimages.ru
  • © Patrik Giardino

По информации «СЭ», такая ситуация сложилась впервые за всю 30-летнюю историю чемпионатов России. Отмечается, что в турнире нет ни одной чемпионки России. Победа Камилы Валиевой на национальном первенстве в сезоне-2021/22 была аннулирована.

Чемпионат России пройдёт с 20 по 25 декабря в Челябинске.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова назвала фигурное катание спортом номер один в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить