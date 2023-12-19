Впервые за всю историю чемпионатов России среди одиночниц нет ни одной участницы ЧМ

На предстоящем чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске среди 18 одиночниц нет ни одной участницы чемпионата мира.

По информации «СЭ», такая ситуация сложилась впервые за всю 30-летнюю историю чемпионатов России. Отмечается, что в турнире нет ни одной чемпионки России. Победа Камилы Валиевой на национальном первенстве в сезоне-2021/22 была аннулирована.

Чемпионат России пройдёт с 20 по 25 декабря в Челябинске.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова назвала фигурное катание спортом номер один в России.