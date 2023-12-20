Дуэль Петросян и Валиевой, надежды Гуменника и битва штабов в парах: чем интересен чемпионат России по фигурному катанию

Сможет ли Камила Валиева обойти Аделию Петросян? Продолжит ли сенсационную серию побед Владислав Дикиджи или верх возьмёт блистательный Пётр Гуменник? Кто победит в битве тренерских штабов в парном катании — Тамара Москвина или Этери Тутберидзе? Сумеет ли хоть кто-то из танцевальных дуэтов навязать борьбу Александре Степановой и Ивану Букину? Главные интриги чемпионата России по фигурному катанию — в материале RT.

Всего сутки остались до старта чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске. Нынешний турнир — второй подряд, после которого победители и призёры будут лишены возможности представлять страну на первенствах континента и мира, однако менее интересным он от этого вовсе не станет. Пожалуй, даже наоборот: без борьбы за путёвки в сборную спортсмены смогут позволить себе кататься более раскованно и идти на эксперименты.

Наиболее захватывающая борьба на ледовой арене «Трактор» ожидается, пожалуй, в соревновании мужчин, где при чистых прокатах на попадание в тройку призёров могут претендовать минимум шесть участников.

Наиболее стабильно в ходе серии Гран-при, как ни удивительно, выглядел дебютант взрослых соревнований Владислав Дикиджи. Воспитанник Олега Татаурова стал единственным одиночником, которому удалось выиграть оба этапа серии. При этом он дважды чисто исполнил по пять четверных прыжков в двух программах, а в оценке за технику в произвольной пробил гроссмейстерские 100 баллов.

Действующий обладатель титула Евгений Семененко этой осенью был далеко не так убедителен. Он откровенно провалил произвольную программу на этапе в Казани и занял второе место, уступив как раз Дикиджи. Однако у ученика Алексея Мишина более сложный набор элементов, что даст ему преимущество при чистом прокате.

Не избежал провала по ходу первой половины сезона и Пётр Гуменник, которому пришлось спешно перекраивать короткую программу после контрольных прокатов из-за вопросов к музыкальному сопровождению. В результате на этапе в Красноярске подопечный Вероники Дайнеко закончил первый день соревнований на пятом месте, смачно смазав дебют под кавер на песню Rammstein Sonne. Зато на самарском этапе Пётр раскрылся во всей красе, заработав более 300 баллов в сумме за два выступления. Его «Дориан Грей» был исполнен с такими невероятными эмоциями и проживанием каждого мгновения на льду, что можно было не обращать внимания на мелкие недочёты — недокруты на четверном ритбергере и тройном акселе. С таким прокатом Гуменник будет безусловным фаворитом чемпионата страны.

Кроме того, к числу претендентов на медали смело можно отнести Романа Савосина, триумфально вернувшегося после перерыва в карьере, а также Матвея Ветлугина и Дмитрия Алиева. Не стоит сбрасывать со счетов и Марка Кондратюка: пусть экс-чемпион Европы и не радовал чистыми прокатами, у него было достаточно времени, чтобы набрать оптимальную форму к одному из главных стартов года.

Среди тех, кто может преподнести сюрприз как со знаком плюс, так и со знаком минус, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалёв и Даниил Самсонов.

Пётр Гуменник

РИА Новости

© Владимир Астапкович

В женском одиночном катании накал страстей ожидается не таким сильным, хотя своих загадок хватает и здесь. Главной претенденткой на золото считается Аделия Петросян — единственная из фигуристок, кто в этом сезоне чисто исполнял четверные прыжки (правда, и падения с этих элементов у неё тоже были). Воспитанница Этери Тутберидзе владеет тремя типами квадов, а также тройным акселем, который даёт весомое преимущество в короткой программе.

При чистом прокате Аделии у её соперниц шансов на победу остаётся не так много, даже несмотря на то, что среди них есть и Камила Валиева. 17-летняя фигуристка переживает сейчас период взросления, и этот процесс даётся ей непросто. Физически Камила сильно уступает самой себе даже годичной давности, не говоря уже об олимпийском сезоне. Безусловно, она не потеряла в чувстве музыки, в пластике и эстетике, а также приобрела чуть больше чисто женского шарма на льду, но со сложными прыжками ей пока не удаётся справляться. За серию Гран-при были попытки исполнить квад-тулуп, завершившиеся падениями, а на триксель Валиева даже не посягала. Перед спортсменкой стоит дилемма: для борьбы за золото придётся рисковать и идти на ультра-си, но при этом нужно во что бы то ни стало избежать двух падений, чтобы не потерять вторую оценку. По правилам, в таком случае судьи не могут ставить за компоненты выше 8,75 балла.

Третья претендентка на победу — Софья Муравьёва. Подопечная Евгения Плющенко на протяжении осенних турниров никак не могла нащупать тройной аксель, который считается её коронным элементом. По словам спортсменки, на тренировках он получается стабильно, но в программы ещё не вкатан. Она сделала попытку исполнить прыжок на этапе Гран-при в Москве, однако упала. Впрочем, и времени на то, чтобы интегрировать триксель, с того турнира прошло уже достаточно.

Сюрприз может преподнести и вчерашняя юниорка Дарья Садкова, дважды поднимавшаяся на пьедестал почёта в серии Гран-при. Подопечная Тутберидзе дважды пыталась исполнить четверной тулуп в произвольных программах, оба раза неудачно, но ошибки списала в первую очередь на волнение. Возможно, если 15-летняя спортсменка справится с нервами, то и результат выйдет иным.

Кроме того, есть целый ряд фигуристок, которые вряд ли включатся в борьбу за награды, однако язык не повернётся назвать их вторым эшелоном. Это чувственная Ксения Синицына, талантливая и своеобразная Алина Горбачёва, взрывная Вероника Яметова и нежная Анна Фролова. Особое внимание приковано и к Майе Хромых, вернувшейся после года отсутствия из-за травмы.

Аделия Петросян

РИА Новости

© Александр Вильф

Соревнования среди спортивных пар пройдут под привычным уже знаком противостояния Александры Бойковой — Дмитрия Козловского и Анастасии Мишиной — Александра Галлямова, но на этот раз оно будет приправлено новым соусом. Борьба за золотые медали и звание лучшего дуэта страны развернётся не только между самими спортсменами, но и между их тренерами. Как известно, в межсезонье действующие чемпионы отказались от сотрудничества с Тамарой Москвиной и перешли в группу Этери Тутберидзе. И теперь любая их очная встреча с бывшими спарринг-партнёрами неизбежно воспринимается как противоборство двух штабов.

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В новом сезоне с парой работает целая группа наставников и специалистов, в том числе Павел Слюсаренко, Алексей Тихонов и Максим Траньков. Естественно, поменялся характер тренировок, а также техника исполнения некоторых элементов. В частности, выброса, и, судя по двум этапам Гран-при, Александра и Дмитрий пока не привыкли к новому подходу. Так, однажды партнёрша с него упала и ещё раз приземлилась на две ноги.

Не обошлись без помарок в своих прокатах и Мишина с Галлямовым. Так, их дебют в серии ознаменовался грубой ошибкой партнёра в короткой программе на параллельном сальхове, в результате чего пара осталась без этого элемента. Зато в произвольной они пробили потолок мирового рекорда, получив 159,48 балла. Для Анастасии и Александра нынешний чемпионат страны будет в особенности принципиальным, ведь в прошлом году они упустили золото, будучи лидерами после первого дня. Поэтому у Бойковой — Козловского уже два национальных титула, а у Мишиной и Галлямова — только один.

Сложно предположить, что в спор за золото сможет вмешаться кто-то из остальных пар, а значит, претендентов на бронзу будет достаточно много и фаворит тут не очевиден. Если в прошлом сезоне третьей парой считали ещё один дуэт Москвиной — Ясмину Кадырову и Валерия Колесова, то в этом и конкурентов у них прибавилось, и сами спортсмены выглядели не настолько блестяще. Так, в Казани они заняли лишь пятое место, пропустив вперёд не только Екатерину Чикмарёву и Матвея Янченкова, Елизавету Осокину и Артёма Грицаенко, но и Анастасию Мухортову и Дмитрия Евгеньева. Добавить к этим дуэтам ещё Наталью Хабибуллину и Илью Княжука, и получим минимум пять претендентов на пьедестала почёта. И безусловно, с большим нетерпением любители фигурного катания ожидают выступления Алёны Косторной и Георгия Куницы, продолжающих свой путь становления как пара.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов

РИА Новости

© Максим Богодвид

Похожий расклад и в танцах, только там есть очевидный фаворит — Александра Степанова и Иван Букин. Возобновившая карьеру под руководством Александра Жулина пара за явным преимуществом выиграла прошедшие турниры, и в заочном споре значительно опередила по набранным баллам действующих обладателей титула Елизавету Худайбердиеву и Егора Базина. А они, в свою очередь, пока недосягаемы для других претендентов на медали. В частности, за бронзу смогут побороться воспитанники Ирины Жук и Александра Свинина, вышедшие из юниоров, — Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, ещё одни жулинцы Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, а также объединившиеся в дуэт лишь в начале года Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный.

Среди участников отсутствуют ещё одни дебютанты сезона, Аннабель Морозов и Игорь Ерёменко, однако ситуация вокруг их пары покрыта завесой тайны. Как гласит официальная версия, спортсмены уехали в США, чтобы партнёрша прошла там курс восстановления после травмы, полученной на этапе Гран-при в Красноярске после столкновения с Шанаевой. Однако, по слухам, возвращаться в Россию фигуристы не планируют, а ищут варианты с переходом под флаг другой страны. У дочери Николая Морозова, как известно, есть гражданство Франции.