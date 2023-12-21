Гуменник заявил, что упал с тройного акселя, потому что перестарался

Фигурист Пётр Гуменник высказался о своём выступлении в короткой программе на чемпионате России сезона-2023/24 в Челябинске.

«Настроение пока не испортилось, в принципе нормальное у меня состояние, работоспособное. На первый взгляд кажется, что на акселе я перестарался сделать его более свободным и пролётным», — цитирует Гуменника «Спорт-Экспресс».

Фигурист по итогам короткой программы получил от судей 91,84 балла. Он не смог приземлить тройной аксель.

Напомним, что турнир проходит в Челябинске с 20 по 25 декабря.

Ранее сообщалось, что Александра Степанова и Иван Букин лидируют после ритм-танца на чемпионате России в Челябинске.