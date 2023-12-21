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В Татарстане заявили, что строительство школы Загитовой завершится в конце 2024 года

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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов ответил на вопрос о сроках строительства школы фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

«При идеальном раскладе стройка начнётся и закончится в следующем году. После завершения проектирования и решится вопрос финансирования, строительство займёт около года», — цитирует Леонова РИА Новости.

21-летняя россиянка является олимпийской чемпионкой по фигурному катанию 2018 года в Пхёнчхане, чемпионкой мира и Европы 2019 года.

Ранее сообщалось, что Загитова будет тренировать в своей школе фигурного катания в Казани.

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