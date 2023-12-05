Загитова будет тренировать в своей школе фигурного катания в Казани

Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что планирует преподавать в своей школе фигурного катания в Казани.

«Конечно, буду ли тренировать в своей школе! Этот проект для меня не просто передача ему своего имени. Это масштабная работа моей жизни, мне очень интересно», — приводит слова Загитовой «Матч ТВ».

Фигуристка поблагодарил руководство Республики Татарстан за поддержку и возможность реализовать себя в тренерском деле.

«Я буду полностью вникать во все процессы. Думаю, что это выльется во что‑то глобальное», — сказала она.

21-летняя россиянка является олимпийской чемпионкой по фигурному катанию 2018 года в Пхёнчхане, чемпионкой мира и Европы 2019 года.

Ранее сообщалось, что строительство школы Загитовой в Казани планируется начать весной 2024 года.