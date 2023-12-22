Фигуристка Шевченко призналась, что не понимает, почему получила низкие оценки на ЧР

Фигуристка Софья Шевченко, выступающая в танцевальном дуэте с Андреем Ежловым, прокомментировала оценки на чемпионате России сезона-2023/24 в Челябинске.

«Я не согласна, не очень понимаю, что происходит. Есть определённый рейтинг, с которым сюда приезжают пары после Гран-при. Оказаться в первой разминке в произвольном танце и получить такие баллы при чистых прокатах...» — цитирует фигуристку РИА Новости.

Её партнёр добавил, что они должны были получить баллы выше.

В сумме дуэт набрал 174,68 балла. В настоящий момент они расположились на предварительном шестом месте. Сильнейшие пары ещё не вышли на лёд.

Ранее Александра Степанова заявила, что недовольна оценками за ритм-танец на чемпионате России.