Фигуристка Шевченко призналась, что не понимает, почему получила низкие оценки на ЧР
«Я не согласна, не очень понимаю, что происходит. Есть определённый рейтинг, с которым сюда приезжают пары после Гран-при. Оказаться в первой разминке в произвольном танце и получить такие баллы при чистых прокатах...» — цитирует фигуристку РИА Новости.
Её партнёр добавил, что они должны были получить баллы выше.
В сумме дуэт набрал 174,68 балла. В настоящий момент они расположились на предварительном шестом месте. Сильнейшие пары ещё не вышли на лёд.
Ранее Александра Степанова заявила, что недовольна оценками за ритм-танец на чемпионате России.