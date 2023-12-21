Вайцеховская: Косторная с Куницей способны стать совершенно выдающейся парой

Обозреватель RT Елена Вайцеховская прокомментировала выступление Алёны Косторной и Георгия Куницы в короткой программе на чемпионате России в Челябинске.

«Никак не могу найти слова, чтобы сформулировать, что я думаю по поводу проката Алёны Косторной и Георгия Куницы. Если попытаться собрать мысли в кучу, они сводятся к тому, что заменить короткую программу за считанные дни до чемпионата России стало, конечно же, неважным решением. Но ещё хуже было бы заставить Алёну катать программу, которая по каким-то причинам перестала ей нравиться.

Я буду очень жалеть, если запал Косторной в отношении парного катания на этом и закончится. А он закончится, если Алёна не поймёт и не примет достаточно простую, в общем-то, вещь: быстрый успех если даже случается, никогда не бывает долговечным. И ведь Алёна с Гошей способны стать совершенно выдающейся парой», — написала Вайцеховская.

За прокат пара набрала 63,74 балла и занимает девятое промежуточное место.

Ранее Вайцеховская рассказала, что считает жену олимпийского чемпиона Романа Костомарова Оксану Домнину человеком года.