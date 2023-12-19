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Вайцеховская: человек года — это не Костомаров, а его жена

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Обозреватель RT Елена Вайцеховская рассказала, что считает жену олимпийского чемпиона Романа Костомарова Оксану Домнину человеком года.
Вайцеховская: человек года — это не Костомаров, а его жена
  • РИА Новости
  • © Екатерина Лызлова

«Чем больше думаю под конец года о всевозможных номинациях, тем отчётливее понимаю, что человек года — это не Рома Костомаров при всей к нему любви, уважении и восхищении, а его жена Оксана Домнина. Не предавшая, не сломавшаяся, не усомнившаяся ни на миг. Именно она и только она вытащила Ромку из небытия в жизнь. Восхищаюсь и преклоняюсь. Честно», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Ранее Вайцеховская прокомментировала выход новой песни серебряной призёрки Олимпийских игр по фигурному катанию Александры Трусовой и её подруг «Я не кукла».

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