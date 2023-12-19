Вайцеховская: клип Трусовой напомнил, как Курникова снялась для обложки модного журнала

Обозреватель RT Елена Вайцеховская прокомментировала выход новой песни серебряной призёрки Олимпийских игр по фигурному катанию Александры Трусовой и её подруг «Я не кукла».

«Клип Саши Трусовой, Софы Самоделкиной и Марии Левушкиной (тоже фигуристка) напомнил совсем давнюю историю о том, как Анна Курникова, о которой весь теннисный бомонд уже говорил как о таланте невероятного масштаба, снялась для обложки какого-то очень модного журнала — не помню за давностью лет названия.

Процесс до такой степени понравился девушке, что она даже сказала в каком-то интервью, что думает вообще переключиться с тенниса на модельный бизнес. Дескать, сложного ничего нет, а гонорары вполне сопоставимы с теннисными.

Съёмка, кстати, была роскошной, очень тогда запомнилась, и, на мой взгляд, многим профессиональным моделям там было чему позавидовать.

Но Анне, как мне потом рассказали люди из её близкого окружения, быстро дали понять: модельному бизнесу, как и любому другому, она интересна только до тех пор, пока классно играет в теннис», — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Ранее Вадим Антонов, автор новой песни Трусовой и её подруг «Я не кукла», рассказал о создании композиции.