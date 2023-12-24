Гуменник не вышел на награждение на ЧР по медицинским показаниям

Бронзовый призёр чемпионата России сезона-2023/24 в мужском одиночном катании Пётр Гуменник пропустил церемонию награждения национального первенства в Челябинске.

Диктор стадиона сообщил, что фигурист пропускает награждения по медицинским причинам.

По итогам короткой и произвольной программ Евгений Семененко получил от судей 294,75 балла и стал победителем чемпионата России в Челябинске. На второй позиции расположился Владислав Дикиджи с результатом 293,74 балла. Третий — Пётр Гуменник (292,42).

Ранее Алёна Леонова назвала «прокатом жизни» выступление Гуменника на чемпионате России.