Леонова назвала «прокатом жизни» выступление Гуменника на чемпионате России
«Программа Гуменника была наотмашь. Всё очень круто. Это была чемпионская программа. Прокат жизни. Но роль сыграла короткая. Женя был выше, поэтому и победил. Всё справедливо, на мой взгляд», — цитирует Леонову «Спорт-Экспресс».
По итогам короткой и произвольной программ Евгений Семененко получил от судей 294,75 балла и стал победителем чемпионата России в Челябинске. На второй позиции расположился Владислав Дикиджи с результатом 293,74 балла. Третий — Пётр Гуменник (292,42).
Ранее российский фигурист Владислав Дикиджи объяснил, чего ему не хватает для того, чтобы выйти на новый уровень.