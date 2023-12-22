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Леонова назвала «прокатом жизни» выступление Гуменника на чемпионате России

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Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова отреагировала на слова Татьяны Тарасовой, которая заявила, что для неё победителем чемпионата России стал Пётр Гуменник.

«Программа Гуменника была наотмашь. Всё очень круто. Это была чемпионская программа. Прокат жизни. Но роль сыграла короткая. Женя был выше, поэтому и победил. Всё справедливо, на мой взгляд», — цитирует Леонову «Спорт-Экспресс». 

По итогам короткой и произвольной программ Евгений Семененко получил от судей 294,75 балла и стал победителем чемпионата России в Челябинске. На второй позиции расположился Владислав Дикиджи с результатом 293,74 балла. Третий — Пётр Гуменник (292,42).

Ранее российский фигурист Владислав Дикиджи объяснил, чего ему не хватает для того, чтобы выйти на новый уровень.

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