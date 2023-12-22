Дикиджи: согласен с диванными экспертами, что мне не хватает компонентов

Российский фигурист Владислав Дикиджи объяснил, чего ему не хватает для того, чтобы выйти на новый уровень.

«Согласен с диванными экспертами, что мне не хватает компонентов. Они у меня так себе. Не знаю, что сделать. Это пока моя проблема. Но сегодня старался как мог», — цитирует Дикиджи Sport24.

Спортсмен занял второе место на чемпионате России сезона-2023/24 в Челябинске с 293,74 балла. На первом расположился Евгений Семененко, который набрал 294,75 балла. Третье — у Петра Гуменника (292,42).

Ранее Семененко ответил на вопрос, как ему удаётся совмещать учёбу в медицинском университете с тренировками.