Семененко: утром хожу в медицинский университет, а затем еду на тренировки

Фигурист Евгений Семененко ответил на вопрос, как ему удаётся совмещать учёбу в медицинском университете с тренировками.

«Утром хожу в университет, а потом еду на тренировки. Обычно так», — сказал Семененко в эфире Первого канала.

Сегодня спортсмен во второй раз подряд выиграл чемпионат России. По итогам короткой и произвольной программ он получил от судей 294,75 балла.

На второй позиции расположился Владислав Дикиджи с результатом 293,74 балла. Третий — Пётр Гуменник (292,42).

Ранее Алексей Мишин заявил, что российское мужское одиночное катание сделало шаг вперёд.