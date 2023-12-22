Мишин считает, что российское мужское одиночное катание сделало шаг вперёд

Алексей Мишин, тренер фигуриста Евгения Семененко, прокомментировал победу своего подопечного на чемпионате России сезона-2023/24 в Челябинске.

«Я рад, что наш ученик сегодня выиграл. Ещё я хочу сказать, что наше мужское одиночное катание сделало шаг вперёд. Спасибо всем, кто приложил к этому руку», — сказал Мишин в эфире Первого канала.

По итогам короткой и произвольной программ фигурист получил от судей 294,75 балла.

На второй позиции расположился Владислав Дикиджи с результатом 293,74 балла. Третий — Пётр Гуменник (292,42).

Ранее сообщалось, что Александра Степанова и Иван Букин стали трёхкратными чемпионами России.