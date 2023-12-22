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Степанова и Букин стали трёхкратными чемпионами России в танцах на льду

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Александра Степанова и Иван Букин одержали победу в танцах на льду на чемпионате России сезона-2023/24 в Челябинске.

По итогам ритм-танца и произвольного танца дуэт получил от судей 217,72 балла.

Таким образом, Степанова и Букин в третий раз выиграли национальный турнир. Они также становились чемпионами в 2021 и 2022 годах.

На второй позиции расположились Елизавета Худайбердиева и Егор Базин с результатом 204,90 балла. Третьи — Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (198,90).

Ранее Татьяна Навка поддержала участие российских спортсменов в Олимпиаде в нейтральном статусе.

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