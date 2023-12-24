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Саундтрек из «Слова пацана» Валиевой и Супер Марио Самсонова: чем запомнились показательные выступления на ЧР

Чем запомнились показательные выступления на ЧР по фигурному катанию

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Борислав Головин
Камила Валиева порадовала болельщиков прокатом под саундтрек из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», а Аделия Петросян приняла участие сразу в двух номерах. Ксения Синицына появилась на льду в образе мамы Дяди Фёдора, а Пётр Гуменник зажёг зал программой под композицию «Зима» Эдуарда Хиля. Даниил Самсонов исполнил роль персонажа известной компьютерной игры Марио, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — Бэтмена и Женщины-кошки соответственно. Чем запомнились показательные выступления на чемпионате России — в материале RT.
Саундтрек из «Слова пацана» Валиевой и Супер Марио Самсонова: чем запомнились показательные выступления на ЧР
  • РИА Новости

Показательные выступления по традиции стали своеобразной вишенкой на торте чемпионата России. Болельщики всегда с особенным интересом ждут этого мероприятия, в рамках которого фигуристы радуют необычными и яркими выступлениями. Вот и на этот раз свободных мест на стадионе в Челябинске не осталось. Абсолютно все билеты оказались проданы. Свои номера должны были продемонстрировать атлеты, попавшие в топ-5 в каждой дисциплине.

Предшествовала шоу церемония награждения, после окончания которой все призёры сделали совместное фото. Отсутствовал только Пётр Гуменник, занявший третью позицию у мужчин. Организаторы объяснили это проблемами со здоровьем. Но даже несмотря на них, спортсмен нашёл в себе силы выйти на лёд.

«После тренировки он почувствовал себя плохо, ждали, когда врач даст заключение. После этого было принято решение, что он будет участвовать», — объяснили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) журналистам.

И уже одно из первых выступлений буквально заставило болельщиков подняться со своих мест. Молодой Даниил Самсонов появился на площадке в образе персонажа известной компьютерной игры Марио. На нём был синий комбинезон, красная рубашка, а также красная кепка. На лицо он наклеил усы.

Головной убор спортсмен скинул практически сразу, поскольку он мешал ему кататься. При этом в первой части номера он показывал различные движения, используемые в игре. Далее нашлось место и более привычным прыжкам. В концовке Даниил сорвал с себя комбинезон, продемонстрировав надпись: «Super Danik».

Анна Фролова исполнила программу под композицию Елены Ваенги «Шопен». Перед тем, как начать кататься, она даже прошлась пальцами по клавишам воображаемого рояля, чтобы показать тонкое чувство музыки. К слову, другую песню данной исполнительницы — «Снег» — для себя выбрала и Аделия Петросян.

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А вот Софья Леонтьева и Даниил Горелкин выступили под хит «Миллион голосов» Полины Гагариной, с английской версией которого она заняла вторую строчку на Евровидении в 2015-м. Они даже вынесли с собой Земной шар и бережно передавали его друг другу.

Нашлось место и более серьёзным чувственным номерам. Например, Дмитрий Алиев надел полностью чёрный костюм. Ставку на аналогичный наряд сделали и Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, порадовавшие присутствовавших лиричной чувственной постановкой.

Но всё же больше оказалось динамичных ярких номеров. Так, Ксения Синицына буквально порвала зал, появившись на льду в образе мамы Дяди Фёдора из «Простоквашино». Она вышла в белой вязаной кофте, такого же цвета большой шапке-ушанке и с лыжами в руках и станцевала под «Кабы не было зимы». В конце же Ксения бросила на трибуны снежок, и один из болельщиков сумел поймать его.

Не меньше эмоций вызвала программа Гуменника под композицию «Зима» Эдуарда Хиля. Мелодию все присутствующие встретили овацией и не прекращали аплодировать до самого конца выступления.

Но, безусловно, максимальное внимание привлекла к себе Камила Валиева. Ещё перед началом показательных она заинтриговала болельщиков. Так, Максим Траньков пообещал, что у неё будет новый номер. Сама спортсменка на пресс-конференции ушла от ответа на вопрос, какую музыку выберет.

Олимпийская чемпионка появилась на льду в наушниках. Согласно сценарию, она выбирала песни из собственного плейлиста и пыталась кататься под них. Прозвучало несколько популярных треков, в частности, «Зима в сердце» Моей Мишель. А спустя минуту заиграла «Пыяла» «Аигел», саундтрек нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Зрители встретили её довольным гулом. Далее фигуристка каталась под аплодисменты. Она не только потрясающе вжилась в образ, но и выполнила замечательный прыжок, а также порадовала шикарными вращениями. Помимо этого, Валиева в очередной раз порадовала умением подстраиваться под современные тренды.

После такого остальным сложно было удивить арену. Тем не менее, ещё нескольким любопытным прокатам место нашлось. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский катались в уже знакомых костюмах Бэтмена и Женщины-кошки. А Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выступили под композицию Анатолия Цоя «Торнадо». Любопытно, что поставлена данная программа была совместно с певцом.

Александра Степанова и Иван Букин вовсе представили новую постановку под «Dog Days Are Over» от Florence + The Machine. По сценарию, партнёрша играла роль уставшей от жизни девушки, а молодой человек — её ангела-хранителя. А Анастасия Мишина и Александр Галлямов порадовали местных любителей спорта, исполнив номер про Челябинск в футболках «Я люблю Челябинск».

Петросян же вовсе вышла на лёд дважды. Сначала она помогла Евгению Семененко. Тот показал программу, с которой уже выступал в шоу-турнире. Действующий чемпион страны выступил в роли кукловода, а победительница турнира среди женщин являлась его марионеткой.

Затем она уже в рамках собственного номера надела белое платье с голубой окантовкой и порадовала всех собравшихся блестящим покатом с потрясающими элементами и хореографией. Наконец, серебряный призёр Софья Муравьёва, появившись на площадке в образе белого лебедя, представила на суд болельщиков одну из собственных партий из ледового шоу Евгения Плющенко «Лебединое озеро».

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