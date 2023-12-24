Шок Петросян, мотивация Валиевой и оценки Хромых: что обсуждали после турнира одиночниц на чемпионате России

Аделия Петросян после победы в соревновании женщин на первенстве страны по фигурному катанию посетовала на допущенные ошибки. Опустившаяся на третье место Камила Валиева объяснила, почему сорвала четверной квад. Завоевавшая серебро Софья Муравьёва подчеркнула, что награда станет для неё отличной мотивацией. А Елена Вайцеховская и Наталья Бестемьянова указали на высокие оценки за компоненты Майи Хромых, которая расположилась на последней строчке. Что обсуждали после турнира одиночниц — в материале RT.

«Хочу пожелать маме больше нервов с такими прокатами»

Произвольная программа в соревновании женщин на чемпионате России превзошла самые смелые ожидания. После короткой лидировала Камила Валиева, которая считалась главным фаворитом. Однако она сорвала четверной тулуп и упала, опустившись на третье место.

На вершину же неожиданно взлетела Аделия Петросян, до того лишь раз поднимавшаяся на пьедестал на национальном первенстве. Ошибка при исполнении четверного квада на самом старте не сказалась на ней, и юная подопечная Этери Тутберидзе следом чисто сделала ещё два квада. При этом после окончания соревнований она нашла повод для самокритики.

«Рада, что смогла реабилитироваться и подняться с пятого места в 2022-м на первое. Хотя я не слишком удовлетворена своим прокатом, счастлива, что смогла достичь такого результата. После прошлогоднего чемпионата Нового года у меня не было, а настроение ушло в минус. Сейчас, надеюсь, спокойно проведу праздник с семьёй», — отметила Петросян.

А успех на турнире в Челябинске она предсказуемо назвала одним из самых значимых событий в уходящем году.

«Это самое приятное перед Новым годом. Переезд на новый каток — тоже событие. Очень рада, поскольку там намного больше пространства. Наверное, это больше не моя проблема», — добавила девушка.

К чести Валиевой, даже после падения в протоколе она нашла в себе силы сказать тёплые слова в адрес соперниц.

«Вы большие умнички, что при такой публике собрались и сделали всё возможное. Я поздравляю Аделию, потому что это очень крутой титул. Также поздравляю Соню, так как ты молодец, что собралась после короткой программы. Моё восхищение, правда», — отметила она.

Разумеется, журналисты не могли не спросить Камилу о падении на четверном кваде. Она призналась, что не сумела справиться с ним и на шестиминутной раскатке, и на занятии перед произвольной.

«Он у меня на тренировках иногда получается, иногда нет... Просто я сама с собой соревнуюсь. На данный момент было важно сделать попытку, и она получилась не очень удачной. Всё нарабатывается, так что всё ещё будет», — заявила Валиева.

А одной из главных причин неудачи она назвала серьёзные физиологические изменения. По заверениям спортсменки, она прибавила в росте и весе, и это негативно сказывается на катании.

«Рада, что собралась и что-то смогла сделать. В короткой всё получилось настолько хорошо, насколько возможно сейчас. Потихоньку двигаюсь в своём темпе. Нужно не унывать и делать выводы, работать дальше. Для меня образец — Туктамышева. Помню, на прошлом ЧР в Челябинске мне было 13-14 лет, а она сказала, что это её 12-й или 13-й чемпионат России. А мне исполнилось практически столько лет. Так что это цель», — добавила Валиева.

Спросили у девушки и о цветах, которые ей дарили после каждого выступления. Выяснилось, что букеты подготовила фан-группа олимпийской чемпионки. Напоследок она, воспользовавшись возможностью, поздравила с днём рождения маму.

«Хочу пожелать ей больше нервов с такими прокатами. Этот человек посвятил мне всю жизнь, и я очень благодарна ей за это», — подытожила она.

Серебро же досталось Софье Муравьёвой. Она вовсе не стала исполнять квады в произвольной, чтобы не рисковать, и данная тактика полностью себя оправдала. Девушка выполнила все элементы чисто и завершила выступление под овации ледового дворца. Только, в отличие от Петросян, она не искала поводы для самокритики.

«Прокатом я довольна. Он даёт мне силы двигаться дальше. Я очень рада медали. Это значит, работа, которая была проделана мной и не только мной, к чему-то привела. От второго тройного акселя же я отказалась ещё после неудачной короткой программы», — подвела итоги Муравьёва.

Полностью довольна собой осталась и расположившаяся на четвёртой строчке Ксения Синицина. Пусть она остановилась в шаге от медалей, о реальной борьбе за награды речи не шло, ведь подопечная Светланы Пановой уступила Валиевой почти 15 баллов.

«Какие первые впечатления? Радость. Соревнования закончены, смело можно праздновать Новый год. Всё супер. Четвёртое место для меня как первое, я очень рада своему результату. Все девочки сильные, в такой конкуренции почётно стать четвёртой. Я смогла удержать данную позицию, и для меня это самое главное. В США дают оловянную медаль? Шоколадную сама себе повешу», — пообещала она.

«У Валиевой хватит мотивации стать сильнее и красивее»

Тем временем, эксперты по-разному оценили выступление Валиевой. Например, Татьяна Тарасова, комментировавшая турнир, высказала мнение, что при сорванном четверном у Камилы не было шансов соперничать с Петросян.

«У неё огромный прыжок. Даже при том, что она сейчас выросла, и вес другой, она делает его прекрасно. Но программа без четверного, без акселя в три с половиной оборота. Хорошая программа. Дальше она выполнила всё, что планировала. Тяжело каталась, но потом будет легче», — предположила тренер.

Наталья Бестемьянова же сочла победу Аделии абсолютно заслуженной и честной, посетовав, что уроженка Казани в настоящий момент далека от идеальной формы. Вместе с тем она выразила уверенность: Валиева ещё вернётся на былой уровень и покажет себя.

Также по теме На ровном месте: Муравьёва исполнила триксель, но упала и подарила Валиевой лидерство после короткой программы Камила Валиева выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске. Похудевшая и набравшая форму...

«Петросян прыгнула два из трёх заявленных четверных. Так что вопросов тут нет никаких. Но я верю, что Камила вернётся в те кондиции, которые набирала перед Олимпиадой. У неё хватит мотивации стать сильнее и красивее. Вся эта ситуация с судом закалит её, и это отразится на проникновенности выступлений в будущем», — сказала Бестемьянова RT.

При этом сам уровень катания на ЧР в Челябинске олимпийская чемпионка сочла фантастическим. Осталась довольна она и хорошей организацией первенства, и большим количеством зрителей на трибунах.

В свою очередь, Мария Бутырская также хранит надежду, что Валиева ещё не сказала последнего слова в спорте высших достижений. По мнению первой чемпионки мира в женском одиночном катании в истории страны, девушка даже похудела.

«Видно, как она продолжает сохранять в себе мотивацию и обладает достаточной силой воли. Она всё равно идёт на четверной. Да, сегодня он не получился, но я просто уверена, если Валиева сама захочет, то будет легко его выполнять», — заявила Бутырская.

А от выступления обладательницы награды высшей пробы она вовсе осталась в восторге. Особенно специалист отметила характер атлетки. Даже допустив падение в первом же элементе ультра-си, та не сломалась и все остальные исполнила на высочайшем уровне.

«Рекомендация к тому, чтобы всю линейку судей объявить профнепригодными и отправить чистить снег»

Между тем обозреватель RT Елена Вайцеховская подняла другую важную тему. По её мнению, бронзовая медалистка получила незаслуженно высокую вторую оценку. Выступление же спортсменки в произвольной она оценила фразой: «не каталась, а мучилась».

«Она вымучивала вращения, все они (как и прыжки, кстати) были тяжёлыми, натужными, порой неловкими. Она вымучивала улыбку. Она молодец, на самом деле, что продолжает бороться, делает всё возможное, чтобы держаться в обойме, несмотря на то, что так сильно сопротивляется этому тело, да и у тренера давно уже иная фаворитка. Но это не имеет никакого отношения к тому, что называется PCS», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Ещё больше её удивила относительно высокая оценка Майи Хромых за компоненты при полном провале на льду.

«Это прямая рекомендация к тому, чтобы всю линейку судей объявить профнепригодными и отправить чистить снег вокруг «Трактора». Да, я понимаю, что так принято. Да, я в курсе, что это компоненты не спортсменке, а её тренеру. Но самим-то перед другими специалистами и девушками неужели не стыдно?» — задалась вопросом Вайцеховская.

Ответил ей почётный вице-президент ISU и один из арбитров ЧР Александр Лакерник. Он напомнил, что спортсменка в итоге финишировала на последней строчке, что снимает все вопросы к рефери.

«Я не уверен, что при оценках Хромых судьи учитывали тот факт, что она выступает под руководством Этери Тутберидзе. Понимаете, может быть, они её так морально поддержали, чтобы девочка, которая выступила неважно, не опускала руки. Ситуации могут быть разные. И это не обязательно какие-то акценты на личностях», — объяснил Лакерник.

Бестемьянова же, напротив, уверена: будь у девушки другой наставник, она получила бы значительно более низкие баллы. Сами же прокаты Майи на турнире она назвала катастрофой.

«Она работает с такими выдающимися тренерами — и так выступила. Возможно, это какой-то психологический срыв или же нечто другое. Мне её искренне жаль. Я хочу её поддержать. Она молодец, и у неё всё ещё впереди», — подытожила олимпийская чемпионка.