«Есть свои трудности, и рост, и вес»: Валиева осталась только третьей на чемпионате России, победила Петросян

Аделия Петросян стала победительницей чемпионата России, который прошёл в Челябинске. Ученица Этери Тутберидзе упала с квад-флипа, но затем великолепно исполнила два четверных тулупа и опередила Софью Муравьёву на 7,13 балла. Воспитанница Евгения Плющенко после неудачи накануне наконец-то порадовала зрителей тройным акселем. Камила Валиева осталась только третьей. Олимпийская чемпионка, лидировавшая после короткой программы, не сумела исполнить элемент ультра-си.

В субботу внимание любителей фигурного катания было приковано к соревнованиям одиночниц, где ожидалась серьёзная борьба за золото между Софьей Муравьёвой, Аделией Петросян и Камилой Валиевой.

Должна была со своим сложным контентом занимать место в шестёрке сильнейших и Дарья Садкова. Однако воспитанница Этери Тутберидзе неудачно откаталась накануне и неожиданно оказалась в первой разминке. Не всё удалось юной спортсменке и в произвольной программе. Она отлично исполнила четверной тулуп в каскаде, но со второго квада, к сожалению, упала. Тем не менее, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова достаточно высоко отозвалась о выступлении девушки.

Также по теме На ровном месте: Муравьёва исполнила триксель, но упала и подарила Валиевой лидерство после короткой программы Камила Валиева выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске. Похудевшая и набравшая форму...

«С таким прокатом она могла стать чемпионкой Европы», — отметила специалист.

Судьи также по достоинству оценили Дарью, поставив ей 150,43 балла, а суммарно — 214,65. С этим результатом Садкова стала лучшей не только в своей разминке, но и долгое время оставалась на первом месте, пока выступала следующая группа.

«Вчера после короткой программы я, мягко говоря, была в отчаянии, не знала, что дальше делать. Сначала были мысли: мир рухнул, больше ничего хорошего не произойдёт. Для меня была трагедия, что я не откатала достойно короткую программу и так низко опустилась в турнирной таблице... Уже перед сном я поняла, что вылила максимальные эмоции, прожила горе и сейчас надо собраться, просто откатать произвольную, нельзя опускать руки», — приводит слова Садковой «Чемпионат».

Вновь провалила прокат Майа Хромых. Ещё одна воспитанница Тутберидзе, пропускавшая прошлый сезон из-за травмы, никак не может набрать форму и на этот раз упала четыре раза. По мнению Тарасовой, такие проблемы у девушки возникли из-за лишнего веса. Плюс ко всему фигуристка очень сильно выросла, и исполнять прыжки с таким ростом ей теперь намного сложнее.

«Если ты не готова, пропусти сезон. Приведи себя в порядок», — посоветовала специалист.

А обозреватель RT Елена Вайцеховская обратила внимание на то, что арбитры должны были поставить Хромых более низкие баллы.

«Оценка за компоненты Майи (61,33 при технике 40,57 и при том, что человек, что называется, со льда не вставал) — прямая рекомендация к тому, чтобы всю линейку судей объявить профнепригодными и отправить их чистить снег вокруг «Трактора». Да, я понимаю, что так принято. Да, я в курсе, что это компоненты не спортсменке, а её тренеру. Но самим-то перед другими тренерами и спортсменками неужели не стыдно?» — написала Вайцеховская в Тelegram-канале.

Пятой фигуристкой, помимо тройки лидеров и Садковой заявившей в произвольной программе элемент ультра-си, стала Алина Горбачёва. Она великолепно исполняла квад-сальхов на разминке, однако во время проката получилась бабочка. Из-за степ-аута девушке также заминусовали один из каскадов, но она всё же обошла Дарью по сумме двух оценок на 0,22 балла.

«Хотела сделать четверной чисто. Не хватило уверенности, буду работать. Я сделала выводы, постараюсь больше не повторять таких ошибок. Бабочка — это недопустимо, потому что, когда ты падаешь, ты заходишь на элемент, делаешь его. А когда бабочка… Такая ошибка происходит из-за того, что не сконцентрировался до конца», — объяснила Горбачёва.

Выступления шестёрки сильнейших начали Анна Фролова, Вероника Яметова и Ксения Синицына. Все три девушки откатались очень чисто, вновь порадовав болельщиков своими красивыми и яркими программами. Особенно тепло в Челябинске встречали представительницу Свердловской области. Она выступала под аплодисменты зрителей от первой до последней секунды. Однако рассчитывать на медали фигуристки могли только в случае провала лидеров, так как в их арсенале отсутствуют элементы ультра-си.

Впрочем, грубо ошибаться тройка претенденток на медали в этот раз не собиралась. Муравьёва наконец-то без падений откатала свою программу, всё-таки сделав не получавшийся у неё до этого тройной аксель. Но это оказалась мало для победу, поскольку ещё более впечатляющий прокат продемонстрировала Петросян. Да, она упала с квад-флипа, но затем дважды великолепно прыгнула четверные тулупы, после чего остальные элементы исполнила на одном дыхании. В итоге Аделия набрала 167,47 балла и возглавила турнирную таблицу, опередив ученицу Евгения Плющенко на 7,13.

Последней на лёд теперь уже традиционно выходила Валиева. Увы, сотворить чуда она не смогла: квад-тулуп олимпийской чемпионке так и не дался. Она, в очередной раз, с него упала. Всё остальное Камила исполнила хорошо, правда, и было видно — концовка программы ей далась тяжело. В итоге Камила закономерно осталась только третьей, пропустив вперёд Муравьёву.

«Четверной тулуп ей был очень нужен, она его делает прекрасно. У неё огромный прыжок, даже при том, что она сейчас выросла и вес другой, она делает его прекрасно. Но программа без четверного, без акселя три с половиной оборота. Хорошая программа. Дальше она сделала всё, что у неё было в программе. Тяжело каталась, но дальше будет легче», — отметила Тарасова.

Сама Валиева не собирается сдаваться и, общаясь с журналистами, пообещала в следующем сезоне продолжить радовать своих болельщиков. По словам спортсменки, её кумир — Елизавета Туктамышева.

«На моём первом чемпионате России, помню, она сказала: «Это для меня 12-й или 13-й турнир». А я думаю — мне столько лет, сколько у неё было первенств страны. Всё, что смогла, сделала. Это было, правда, не очень. Но есть свои трудности, и рост, и вес. Бывает, что вес не сильно мешает, но в данный момент это давило на меня», — добавила фигуристка.