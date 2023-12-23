Журанкова восхитила работа Тарасовой в качестве комментатора на чемпионате России

Спортивный комментатор Андрей Журанков высказался о работе заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой в качестве телевизионного комментатора на чемпионате России.

«Это было прекрасно! Я сижу и смотрю чемпионат России не только потому, что люблю фигурное катание и работаю в этом виде спорта, но и по причине того, что соскучился по Татьяне Анатольевне Тарасовой. У неё был превосходный комментарий: честный, точный, артистичный, и мы все равняемся на неё», — сказал Журанков RT.

Комментатор также ответил на вопрос, была ли обоснованной критика Натальи Бестемьяновой в адрес Татьяны Тарасовой из-за её слов о весе Марии Талалайкиной.

«Я ничего такого не заметил. Считаю, что зрителю важно понимать, почему одна пара стоит на одном месте, а у другой оно своё и на что надо обращать внимание при просмотре танцевального турнира. Если фигуристы плохо катаются — это нужно объяснять. Большинство обычных людей не понимают тех нюансов в катании, на которые обращают внимание специалисты, а Тарасова старалась всё это объяснять», — добавил он.

Ранее Тарасова оценила выступление Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на чемпионате России по фигурному катанию.