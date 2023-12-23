Тарасова: у Мишиной и Галлямова всё так музыкально, изумительно

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на чемпионате России по фигурному катанию.

«Вот это прокат, вот это ребята, вот это Тамара Николаевна! Я поздравляю! Элементы — лучше не бывает. Это ли не красота? Всё так музыкально, изумительно, не возникает никаких вопросов. Вот то, что было на этот год, всё сработала на 99%», — заявила Тарасова в эфире Первого канала.

По сумме двух программ пара набрала 244,85 балла. Вторыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (236,32). Партнёрша допустила ошибку на параллельном тройном тулупе. Замкнули тройку Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (227.97).

Ранее Тарасова высказалась о выступлении Бойковой и Козловского в произвольных программах на чемпионате России.