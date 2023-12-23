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Тарасова: у Бойковой очень редко бывают ошибки

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о выступлении Александры Бойковой и Дмитрия Козловского в произвольных программах на чемпионате России.
Тарасова: у Бойковой очень редко бывают ошибки
  • РИА Новости

«У Бойковой очень редко бывают ошибки. На какой скорости у неё заходы, а после выезда скорость ещё выше. Просто колоссальное удовольствие это всё смотреть», — заявила Тарасова в эфире Первого канала.

Спортсмены получили 236.32 балла и занимают промежуточное первое место. На втором расположились Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (227.97).

Ранее двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев посоветовал Алёне Косторной набраться терпения на ближайший год.

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