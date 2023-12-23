Дмитриев посоветовал Косторной набраться терпения на ближайший год

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев посоветовал Алёне Косторной набраться терпения на ближайший год.

«Поменять музыку в короткой не так сложно, тем более что порядок элементов в этом случае остаётся, как правило, прежним. Здесь, как мне кажется, проблема в другом. Я примерно понимаю, на что рассчитывала Алёна. Что она выйдет — и всем покажет. А так в парном катании не бывает. У нас слишком дорого стоят парные элементы: поддержки, тодесы, вращения, тот же подкрут. Вроде Алёна с Гошей всё это делают, как и сложные прыжки, но они очень много теряют на мелочах. Мне кажется, этой паре нужно годик просто спокойно поработать. Их тренер Сергей Росляков — очень грамотный специалист, вопрос лишь в том, чтобы Алёна настроилась на серьёзную работу сама», — заявил Дмитриев RT.

Полностью интервью Дмитриева читайте на сайте RT.

Ранее Дмитриев высказался о прогрессе Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.