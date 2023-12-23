Дмитриев: хотелось бы видеть у Бойковой и Козловского более интересные программы

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев высказался о прогрессе Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

«Я бы сказал, что Саша с Димой стали немножечко более мотивированными в своём катании. Благодаря этому качество движений стало более высоким. Но не стоит забывать, что прошлогодний чемпионат России они выиграли у Мишиной и Галлямова, ещё находясь в группе Тамары Николаевны. И четверной выброс они начинали разучивать у прежнего тренера, а не у нового», — заявил Дмитриев RT.

Он отметил, что Бойкова и Козловский сейчас стали скользить получше, но промежутки между элементами ему не нравятся.

«Хотелось бы, чтобы переходы выглядели почище, поточнее, не так напряжённо. У этой пары, безусловно, есть технический запас. Они способны усложнять прыжки, делать не только риттбергер, который пробуют сейчас, но и флип. Соответственно, более сложным может стать каскад. Здесь многое зависит от того, насколько активно спортсмены идут на работу, в какой степени способны унести всё то, что ты даёшь им как тренер. В перспективе мне бы, конечно, хотелось видеть у Бойковой и Козловского более интересные программы».

Полностью интервью Дмитриева читайте на сайте RT.

Ранее сообщалось, что Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на чемпионате России.