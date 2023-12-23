RT в Telegram
Подпишись

Медведева: я завершила карьеру, когда уже не смогла ползти

Короткая ссылка
Серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала, когда поняла, что нужно завершить карьеру.
Медведева: я завершила карьеру, когда уже не смогла ползти
  • РИА Новости

«Есть спортсмены, которые хотят уйти на пике после Олимпийских игр. У меня мозг иначе работает. Когда уже не смогла ползти, я перестала. И это правильное решение. Надо уйти из своей сферы достойно», — цитирует Медведеву «Матч ТВ». 

Евгения завоевала серебро в личном турнире на Олимпиаде-2018. В борьбе за золото она уступила подруге по команде Алине Загитовой. После Игр Медведева сменила тренера и уехала тренироваться в Канаду, откуда вернулась в 2020-м. С тех пор она не выступает на соревнованиях. В настоящий момент она участвует в ледовых шоу.

Ранее Медведева заявила, что ей очень непросто давался переезд в Канаду в 2018 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить