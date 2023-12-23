Медведева: я завершила карьеру, когда уже не смогла ползти

Серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала, когда поняла, что нужно завершить карьеру.

«Есть спортсмены, которые хотят уйти на пике после Олимпийских игр. У меня мозг иначе работает. Когда уже не смогла ползти, я перестала. И это правильное решение. Надо уйти из своей сферы достойно», — цитирует Медведеву «Матч ТВ».

Евгения завоевала серебро в личном турнире на Олимпиаде-2018. В борьбе за золото она уступила подруге по команде Алине Загитовой. После Игр Медведева сменила тренера и уехала тренироваться в Канаду, откуда вернулась в 2020-м. С тех пор она не выступает на соревнованиях. В настоящий момент она участвует в ледовых шоу.

Ранее Медведева заявила, что ей очень непросто давался переезд в Канаду в 2018 году.