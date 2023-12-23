Медведева: переезд в Канаду в 2018 году был шагом в бездну

Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что ей очень непросто давался переезд в Канаду в 2018 году.

«Это был как шаг в бездну. Другая страна абсолютно. С мамой вместе переезжали. Пытались собрать информацию, и одна женщина сказала нам взять с собой гречку, спички и мёд. Мол, там глушь и ничего нет. Мы с перепугу всё это взяли», — цитирует Медведеву «Матч ТВ».

Россиянка временно переезжала в Канаду после выступления на Олимпиаде‑2018 в Пхёнчхане.

Спортсменка не выступает на соревнованиях с 2020-го. В настоящий момент она участвует в ледовых шоу. Фигуристка также является двукратной чемпионкой мира, Европы и России.

Ранее Медведева призналась, что не смогла сдержать слёз во время выступления олимпийского чемпиона Романа Костомарова на льду на коньках.