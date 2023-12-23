Фигурист Галлямов признался, что его мотивировали слова футболиста Роналду

Фигурист Александр Галлямов, выступающий в спортивной паре с Анастасией Мишиной, процитировал футболиста Криштиану Роналду.

«Как сказал Криштиану, чтобы прыгнуть выше, надо сделать шаг назад. Есть что вспомнить, доволен сегодняшним днём. Готовились, показали то, что готовили на тренировке. Никаких непредвиденных ситуаций не было, всё прошло на ура», — цитирует Галлямова РИА Новости.

По сумме двух программ российский дуэт набрал 244,85 балла, что выше рекорда Вэньцзинь Суй и Цун Ханя, который они установили на Олимпиаде 2022 года (239,88).

Вторыми на ЧР стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (236,32). Партнёрша допустила ошибку на параллельном тройном тулупе. Замкнули тройку Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (227,97).

Мишина и Галлямов выиграли чемпионат России, став двукратными победителями первенства.

Ранее Мишина заявила, что для неё чемпионат России зачастую складывается сложнее, чем чемпионат мира или Европы.