RT в Telegram
Подпишись

Фигурист Галлямов признался, что его мотивировали слова футболиста Роналду

Короткая ссылка
Фигурист Александр Галлямов, выступающий в спортивной паре с Анастасией Мишиной, процитировал футболиста Криштиану Роналду.
Фигурист Галлямов признался, что его мотивировали слова футболиста Роналду
  • РИА Новости

«Как сказал Криштиану, чтобы прыгнуть выше, надо сделать шаг назад. Есть что вспомнить, доволен сегодняшним днём. Готовились, показали то, что готовили на тренировке. Никаких непредвиденных ситуаций не было, всё прошло на ура», — цитирует Галлямова РИА Новости. 

По сумме двух программ российский дуэт набрал 244,85 балла, что выше рекорда Вэньцзинь Суй и Цун Ханя, который они установили на Олимпиаде 2022 года (239,88).

Вторыми на ЧР стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (236,32). Партнёрша допустила ошибку на параллельном тройном тулупе. Замкнули тройку Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (227,97).

Мишина и Галлямов выиграли чемпионат России, став двукратными победителями первенства.

Ранее Мишина заявила, что для неё чемпионат России зачастую складывается сложнее, чем чемпионат мира или Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить