Мишина: для нас чемпионат России зачастую сложнее, чем чемпионат мира

Фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, заявила, что для нее чемпионат России зачастую складывается сложнее, чем чемпионат мира или Европы.

«Для нас чемпионат России — очень непростой турнир. Все подходят ответственно. Зачастую это сложнее, чем чемпионат мира или чемпионат Европы. С чем это связано? Наверное, много публики, болельщиков. Все пары, которые мы знаем, соревновались с ними», — цитирует Мишину «Матч ТВ».

По сумме двух программ российский дуэт набрал 244,85 балла, что выше рекорда Вэньцзинь Суй и Цун Ханя, который они установили на Олимпиаде 2022 года (239,88).

Вторыми на ЧР стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (236,32). Партнёрша допустила ошибку на параллельном тройном тулупе. Замкнули тройку Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (227,97).

Мишина и Галлямов выиграли чемпионат России, став двукратными победителями первенства.

Ранее спортивный комментатор Андрей Журанков высказался о работе заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой в качестве телевизионного комментатора на чемпионате России.