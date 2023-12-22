На ровном месте: Муравьёва исполнила триксель, но упала и подарила Валиевой лидерство после короткой программы

Камила Валиева выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске. Похудевшая и набравшая форму фигуристка откатала почти безупречно и даже со стандартным для себя набором прыжков превзошла Аделию Петросян на 2,79 балла преимущественно за счёт второй оценки. Третье промежуточное место заняла Софья Муравьёва, единственная из всех участниц решившаяся на исполнение трикселя. Однако, приземлив и его, и флип, и каскад лутц — тулуп, подопечная Евгения Плющенко упала на лёд на обычном шаге и осталась позади учениц Этери Тутберидзе.

Год назад главные звёзды нынешнего чемпионата страны Аделия Петросян и Софья Муравьёва не сумели побороться даже за бронзу — расположились за пьедесталом. Чемпионкой тогда стала Софья Акатьева, но запаса физической прочности на то, чтобы продержаться в фигурном катании больше одного взрослого сезона, спортсменке не хватило — случилась травма.

По сложности женских программ тот красноярский чемпионат выглядел куда круче нынешнего. В короткой программе сразу четыре спортсменки (упомянутые Акатьева, Муравьёва и Петросян, а также неувядающая Лиза Туктамышева) прекрасно справились с тройным акселем, а ещё две — Камила Валиева и Софья Самоделкина — с этого прыжка упали.

Добавьте сюда восемь удачных попыток четверных прыжков из дюжины в произвольной программе, ещё шесть исполненных там же акселей и впору будет развести руками: мол, а сейчас-то всё это куда делось?

Но именно в этом заключается специфика женского одиночного катания, где приговором может стать не только травма, но даже лишний год, проведённый на льду.

Последний год вообще стал для российских одиночниц годом потерь. Акатьева так и не сумела восстановиться после травмы, Туктамышева взяла паузу, Самоделкина ушла под чужой флаг. Да и Валиева продолжила не набирать кондиции, а скорее терять их. Насколько сильно? Это и должна была показать уже короткая программа, где жеребьёвка развела фаворитов по разным разминкам. Петросян оказалась в первой, Муравьёва и Валиева — в заключительной.

Помимо Аделии, в первой группе присутствовали минимум две фигуристки, способные ввязаться в борьбу за медали: Вероника Яметова, чьим коньком считается невероятная скорость катания, и Ксения Синицына — обладательница одной из лучших и запоминающихся постановок.

Другой вопрос, что реализовать честолюбивые замыслы эти спортсменки могли только при абсолютно безупречной реализации всех технических элементов.

У Майи Хромых, открывшей турнир одиночниц, это не получилось. После великолепного лутцевого каскада зрители едва успели порадоваться, что фигуристка восстановила прыжки после тяжёлой травмы, как Майя приземлилась на четвереньки с тройного флипа, и говорить сразу стало не о чем.

Первая заявка на серьёзный результат была сделана Яметовой. За прокат с двойным акселем, тройным лутцем в каскаде и тройным флипом Вероника набрала 73,86 балла, и было даже обидно, что вторая оценка в данном случае никак не отражает очень редкого в фигурном катании умения справляться с элементами на огромном ходу.

Другой вопрос, что в этом не было ничего нового: ровно такой же контент ученица Владимира Гнилозубова и Елены Левковец (той самой, что когда-то открыла для мира Юлию Липницкую) демонстрировала год назад в Красноярске, где получила за свой короткий прокат чуть более высокую сумму. Предполагалось, что в следующем сезоне фигуристка поднимется на более высокий уровень если не мастерства, то как минимум сложности. Но этого не произошло.

Петросян, которая вышла на лёд сразу после, преподнесла сюрприз со знаком минус. В её программе не оказалось заявленного тройного акселя, и стало ясно: закулисные разговоры о том, что наиболее сложный прыжок программы стал настолько проблемным, что от него пришлось отказаться, имеют под собой основание.

Аделия сама подтвердила это сразу после проката. Призналась, что «потеряла» тройной аксель за две недели до чемпионата России и, несмотря на многочисленные попытки, так и не смогла этот прыжок восстановить.

Отсутствие ультра-си не помешало Петросян показать предельно возможный для подобного контента результат — 79,06, и по итогам выступлений своей группы она вышла в лидеры, почти на четыре балла опередив Синицыну. В пользу Аделии сыграла более грамотная расстановка элементов (каскад она сделала во второй половине программы) и традиционная для спортсменок «Хрустального» судейская щедрость во второй оценке.

На вопрос о перспективе увидеть четверные прыжки в произвольной программе фигуристка ответила уклончиво: «Не буду говорить, что всё в порядке, потому что я сейчас скажу, что всё в порядке, а потом вдруг упаду. Так что лучше я не буду говорить. Вчера они были».

Из семи спортсменок, выступавших во второй группе, нарушить сложившуюся расстановку лидеров не сумел никто, включая победительницу одного из этапов российского Гран-при Анну Фролову, хоть она и подобралась по результату почти вплотную к тройке. В микст-зону фигуристка вышла в маске.

«У меня талант, видимо, заболевать, когда не надо. Со вчерашнего дня у меня вот так. Болезнь... Не настолько серьёзная, чтобы сниматься с чемпионата России, но температура есть, организм борется. Я тоже борюсь», — пыталась оправдаться Фролова.

Причиной не слишком выдающегося результата стала не столько болезнь (Фролова не сорвала ни одного элемента), сколько та же самая расстановка прыжков, что не позволило подняться выше Синицыной и Яметовой: если в арсенале нет тройного акселя, с каскадом в первой половине программы по нынешним временам далеко не уедешь.

Сожалеть стоило разве что о том, что четвёртый по итогам двух групп результат оставлял Фроловой (в отличие от первых трёх спортсменок) довольно призрачные шансы на то, чтобы попасть в сильнейшую разминку в произвольной программе. Где, как известно, любая, даже единственная оплошность порой бывает способна перетасовать спортсменок в самом непредсказуемом порядке.

Наиболее сложная задача в сильнейшей группе выпала на долю Муравьёвой — единственной из участниц турнира, кто пошёл ва-банк, оставив в заявке тройной аксель. С прыжковой задачей Софья справилась на отлично, и это было неимоверно важно. В ходе Гран-при России она лишь однажды, на этапе в Москве, попыталась вставить его в короткую программу, но упала. В произвольной же триксель на том турнире тоже не удался, причём дважды. Такие вещи психологически выбивают из колеи: сколь бы удачно сложный прыжок ни получался на тренировках, в памяти обычно застревают именно соревновательные попытки. С учётом этого короткая программа в Челябинске должна была стать для ученицы Евгения Плющенко лотереей: пан или пропал.

Все три элемента (аксель, флип и лутц — тулуп) были выполнены Муравьёвой на хорошие плюсы, но уже когда все, включая тренеров, успели облегчённо выдохнуть, фигуристка рухнула на самом обычном шаге, зацепившись зубцом конька за какую-то шероховатость на льду.

Балл штрафа стоил фигуристке первого места, хотя само по себе равенство оценок Муравьёвой и Петросян выглядело насмешкой над здравым смыслом: в сравнении с высокой, хореографически безупречной и очень взрослой интерпретацией Софьи Аделия выглядела совсем по-юниорски. Но вторая оценка тем не менее оказалась выше именно у неё.

По очень схожему с Муравьёвой сценарию откатала свою программу Алина Горбачёва: справившись с прыжками, она потеряла равновесие на слайде, коснувшись руками льда. Зачем в программе нужен элемент, малейшая оплошность в котором может быть истолкована как падение, — вопрос уже к тренерам. Горбачёва же, как следствие, по сумме баллов ушла под Фролову, подарив последней место в шестёрке сильнейших.

Заключительным и очень ярким аккордом вечера стал прокат Валиевой. К чемпионату России фигуристка набрала превосходную форму, похудела, стала выглядеть на льду значительно легче, чем на предыдущих стартах, и оставалось только сожалеть, что ей не хватило немножко времени, чтобы вернуть в программу прежнюю сложность.

За выступление со стандартным набором прыжков (двойной аксель, флип и каскад лутц — тулуп во второй части) Камила получила лучшую сумму дня (81,85), обеспечив себе неплохие шансы на победу, даже если в её произвольной программе не окажется в субботу четверного прыжка.