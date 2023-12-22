Петросян извинилась перед зрителями после короткой программы на ЧР

Фигуристка Аделия Петросян прокомментировала своё выступление в короткой программе на чемпионате России сезона-2023/34 в Челябинске.

«Прокатом довольна. Тройной аксель потеряла за две недели до турнира. Моя вина. Прошу прощения перед зрителями, которые увидели тройной аксель в заявке. Моя ошибка, что я его не вернула», — цитирует Петросян Sport24.

Фигуристка за прокат короткой программы получила от судей 79,06 балла. В настоящий момент она является лидером соревнований, но большая часть спортсменок ещё не вышла на лёд.

Ранее Татьяна Мишина назвала победу фигуриста Евгения Семененко на чемпионате России почётной.