Мишина назвала победу фигуриста Семененко на чемпионате России почётной

Татьяна Мишина, тренер фигуриста Евгения Семененко, прокомментировала победу своего подопечного на чемпионате России сезона-2023/24 в Челябинске.

«Приятно второй раз подряд выигрывать чемпионат России. Это очень почётно. Борьба у мужчин была действительно серьёзной. Всё было на высоком уровне, все соперники достойные. Евгений же продолжит усложнять программу», — сказала Мишина в эфире Первого канала.

По итогам короткой и произвольной программ фигурист получил от судей 294,75 балла.

На второй позиции расположился Владислав Дикиджи с результатом 293,74 балла. Третий — Пётр Гуменник (292,42).

Ранее Алексей Мишин заявил, что российское мужское одиночное катание сделало шаг вперёд.