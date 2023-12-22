Валиева хочет исполнить четверной прыжок в произвольной программе на ЧР-2024

Олимпийская чемпионка Камила Валиева дала понять, что планирует усложнить прокат произвольной программы на чемпионате России по фигурному катанию 2024 года в Челябинске.

«Завтра буду смотреть по программе. В планах — сделать четверной прыжок», — цитирует Валиеву «Спорт-Экспресс».

17-летняя фигуристка также подчеркнула, что в короткой программе «надо работать над подачей, над прыжками».

«Соню Муравьёву хочу поздравить с тем, что она сделала тройной аксель. У большинства цель — катать чисто и катать с тройным акселем», — добавила она.

Валиева лидирует после короткой программы на чемпионате России — 2024. Спортсменка набрала 81,85 балла. Второе место занимает Аделия Петросян с 79,06 балла. На третьем расположилась Софья Муравьёва (78,33).

Произвольные программы женщины покажут 23 декабря.

Ранее сообщалось, что Муравьёва исполнила тройной аксель в короткой программе на чемпионате России — 2024.