Муравьёва: второй чемпионат подряд ошибки на дорожке, это моё проклятие
«Я рада, что у меня получился тройной аксель. Прокатом я недовольна, будем работать. Дорогу осилит идущий. Это, видимо, моё проклятие. Второй чемпионат подряд ошибки на дорожке. Я немного переусердствовала сегодня с эмоциями, не справилась», — цитирует Муравьёву «Матч ТВ».
Фигуристка за прокат короткой программы получила от судей 78,33 балла и заняла третье промежуточное место. На первом — Камила Валиева с 81,85 балла. Второй идёт Аделия Петросян (79,06), у которой не получилось исполнить заявленный тройной аксель.
Ранее золотой призёр первенства России по фигурному катанию среди юниоров Алина Горбачёва дала понять, что тренировки перед чемпионатом страны 2024 года в Челябинске стали для неё настоящим испытанием.