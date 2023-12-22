Горбачёва сообщила, что подготовка к ЧР по фигурному катанию была непростой

Золотой призёр первенства России по фигурному катанию среди юниоров Алина Горбачёва дала понять, что тренировки перед чемпионатом страны 2024 года в Челябинске стали для неё настоящим испытанием.

«Болела несколько раз перед чемпионатом России, но несильно. Было много сложных моментов в эмоциональном плане, стало сложнее на тренировках, всё было не самым лучшим образом», — цитирует Горбачёву ТАСС.

Он сообщила, что на прокате короткой программы «немножко неуверенно пошла в слайд, потеряла равновесие, коснулась руками льда и получила дедакшн» (снижение баллов).

«Этот слайд в дорожке — получила минусы, а это большая потеря баллов, из-за этого ощущения сильно ухудшились, но за прыжковые элементы рада», — добавил Горбачёва.

16-летняя фигуристка по итогам первого проката с 72,09 балла занимает седьмое место.

Камила Валиева (81,85 балла) лидирует после короткой программы. Второе место занимает Аделия Петросян с 79,06 балла. На третьем расположилась Софья Муравьёва (78,33).

Произвольные программы женщины покажут 23 декабря.

Ранее сообщалось, что Муравьёва исполнила тройной аксель в короткой программе на чемпионате России.